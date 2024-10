Michael Jackson életműve Győrben: különleges koncert és kiállítás az Audi Arénában - jegyek itt Decemberben a pop királyának rajongói egy egyedülálló élményben részesülhetnek Győrben: a „Michael Jackson Encore” című koncertshow és kiállítás Michael Jackson életének és munkásságának legemlékezetesebb pillanatait eleveníti fel az Audi Arénában. A látványos produkció során Jackson legismertebb slágerei csendülnek fel élő zenekar és táncosok kíséretében, miközben a kiállításon személyes tárgyai, mint a híres Swarovski kristályokkal díszített kesztyűi is megtekinthetők. Ikonikus dallamok és emléktárgyak Győr szívében Az Audi Aréna ad otthont a Michael Jackson Encore különleges eseményének, ahol a rajongók nemcsak a pop királyának legnagyobb slágereit hallhatják, hanem egyedülálló bepillantást nyerhetnek Jackson életének kulisszái mögé is.



A koncertshow a legendás előadó életművét ünnepli, miközben a kiállítás lehetőséget ad arra, hogy testközelből lássuk Jackson ikonikus tárgyait és platinalemezeit. LaVelle Smith Jr., Jackson egykori koreográfusa is közreműködött a produkcióban, így a táncok autentikusak és lenyűgözőek lesznek.



Ha Michael Jackson zenéje megérintette szívedet, ezt a rendezvényt nem szabad kihagyni!



