[2024. október 14.

hétfő 05:25 ] Ez az este csak rólad szól! 10 éves a Total Dance Festival - jegyek itt Tíz év, megannyi fergeteges buli és teltházas fesztiválok után itt az idő, hogy valami soha nem látottal ünnepeljük a jubileumi 10. Total Dance Festival-t! Idén egy hatalmas, mindent felülmúló show-val robbanunk be az új otthonunkban, a Budapest Arénában. Jelöld be november 30-át a naptáradban, mert nincs tél Total Dance nélkül! Egy évtizednyi tánc és emlékek

2014-ben újra életre keltettük a Total Dance-t, és megtöltöttük a színpadot a 90-es és 2000-es évek legnagyobb slágereivel. Azóta minden évben a korszak legnagyobb külföldi és hazai sztárjai lépnek fel, hogy elhozzák nektek a legütősebb zenéket. Ez az a buli, ahol mindenki csak a legnagyobb slágereit játssza el, és garantáltan pörgős, felejthetetlen estét biztosít!



Azt hitted, már mindent láttál? LED falak, táncosok, tűz és rengeteg meglepetés vár rád az év legnagyobb buliján! A világsztárok listája pedig magáért beszél: Cascada

Fragma

Brooklyn Bounce

2Unlimited

Culture Beat

Fun Factory

Kozmix És ha ez nem lenne elég, további fellépők, akikkel garantált a nosztalgia:

✨Shygys ✨Animal Cannibals ✨Náksi ✨DR BRS ✨Happy Gang ✨Bestiák ✨Erős vs Spigiboy ✨Josh és Betti ✨DJ André ✨Dj Szatmári ✨Krisz Rudi Különleges jubileumi show DJ Andréval

Az est házigazdája DJ André, aki egy exkluzív műsorral készül, hogy emlékezetessé tegye a 10. évfordulót. Köszönjük, hogy már 10 éve velünk vagytok! Ne maradj le, mert ez az év bulija – a legnagyobb sztárokkal és slágerekkel várunk! [2024.10.14.]