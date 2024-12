Megjelent a Road új nagylemeze A sokatmondó / sejtelmes (!?) Az utolsó rapszódia címmel megjelent a Road új nagylemeze. Az idén 20. születésnapját ünneplő hevesi zenekar a szeptemberben kiadott akusztikus korong után egy - meglepetésekben is bővelkedő, kiemelkedő minőségű - vérbeli metalos anyaggal fordul rá az év végi Arénás bulira. A 10 tételt felsorakoztató album a CD formátum mellett pendrive-on és limitált példányszámban vinylen (!) is elérhető, és - ahogy a múltkori Akusztik Live Session esetében - ezúttal is készült egy plusz meglepetés a digipak mellé csomagolt tematikus H-Music magazinhoz, egy képregényt is kézbe vehetnek, olvashatnak a rajongók. “Ez az első album, amit az elejétől a végéig Tomival együtt csináltunk. Kereken két évvel ezelőtt kezdődtek el a lemezírós próbák, nem volt rajtunk semmilyen presszió a kiadó részéről, volt idő mindenre. Mindenki dolgozott a maga ötletein és írta a dalait. Tét és nyomás nélkül dolgozhattunk. Jó, igazán sosem volt rajtunk kényszer, de arra mindig figyeltünk, hogy ne magunkat ismételjük… Mi is úgy gondoljuk, hogy egy lemeznek azon túl, hogy legyen íve, tartalmaznia kell minden olyat, ami mi vagyunk. Most minden dal egy külön hangulat, egy másfajta érzés, és a végén összeérnek egy egységes egésszé! Mintha mindannyiunk érzéseit / gondolatait összegyúrtuk volna egy új személyiséggé!” Dallista:

1. Az utolsó rapszódia

2. Hétfő reggel

3. Tévút

4. Őrző szemek

5. Élj a mának

6. Akasszuk fel

7. Elfelejtenélek

8. Patkányirtás

9. Térfélcsere

10.Játék A felvételek ezúttal is Varga Zoltán produceri vezényletével készültek a SongSong Production stúdiójában. Az album artwork-je Ferenczi Zoltán Gábor (Gallagraphic) munkája. Az utolsó rapszódia CD egy 32 oldalas - exkluzív interjúkat (Road, Szűcs Mihály, Varga Zoltán, Hajnal Ádám, Nagy Viktor, Lerch Péter, Radó Norbert, Király Győző, Tanner Antal, Ferencz Milán, Ferenczi Zoltán Gábor, Balog Bori, Diószegi Kiki, Zsoldos Dávid, Mester Csaba, Tóth-Laboncz Attila, Hartmann Kristóf), és két posztert tartalmazó - tematikus H-Music magazinnal együtt jelent meg. A kiadvány mellé egy - szintén 32 oldalas - Olasz meló a Mátrában című képregény is bekerült.. A CD+magazin+képregény kombó elérhető a Relay és InMedio újságosoknál, illetve az Auchan áruházakban, valamint a lemezboltokban, és a zenekar koncertjein, a digipak CD a MediaMarkt üzletekben. De természetesen a kiadói shopból is rendelhető, további Road kiadványok mellett. A megjelenéshez időzítve a címadó dalhoz készített videoklipet is bemutatta a zenekar, ami a Tri-Angle Video munkája. Road:

Molnár Máté - basszusgitár, ének

Kádár Imre - gitár

G.B.Zs. Goya - gitár

Tóth Tamás - dob A jubileumi évet megkoronázandó, a zenekar 2024. december 28-án a Papp László Budapest Sportarénában ad koncertet.

Jegyek H-Music Hungary [2024.12.09.]