Utadon: Megjelent a Helldiver új nagylemeze Utadon címmel megjelent a tradicionális heavy / power metalos Helldiver harmadik nagylemeze. A nógrádi csapat tíz tételes új albumának címét a banda hitvallása inspirálta: “Az út, mint szimbólum, végig jelen van a zenekar életében, előző lemezeinken is fontos szerepet tölt be. Mindig azon dolgozunk, hogy utat mutassunk, főleg a fiatal generáció számára, ez a mi hitvallásunk.” Az előző anyag után három évvel érkező dalcsokor egyben főhajtás is rajongótáboruk felé: "Idén 15 éves a Helldiver, és jubileumi évünk kapcsán új lemezzel jelentkezünk szeretett Közönségünknek. Ezzel megköszönve, hogy az elmúlt esztendőkben velünk voltatok, jóban és a nehezebb időszakokban is.” Agócs Sándor album-kalauza:



Magyar tánc

Az új lemezen ismét helyet kapott egy igazán nemzeti érzelmű nóta, amely - úgy gondoljuk - méltó folytatása az első albumon szereplő A piros, a fehér és a zöld, illetve a másodikon bemutatott Két szó című szerzeményünknek.



Hadd Legyek

Mély érzelmű dal, lendületes refrénnel, a tőlünk megszokott heavy metalos előadásmódban.



Mi vagyunk

Középtempós, lüktetős, energikus szám. Az összetartozás motívuma jelenik meg a dallamosra formált refrénben.



Száguldás

Belső motivációról szól ez a tétel. Merj nagyot álmodni, sose add fel, küzdj a céljaidért! Ezt a lendületet hordozza a riffek feszes tempója is.



A padlóról felállva

Hullámzó dinamikájú dal, erős kezdő riffel, közérthetőbb verzével és refrénnel, valamint váltott gitárszólókkal fűszerezve. Az önmagunkhoz való hűség és kitartás a fő mondanivalója.



Mindent szabad

Egy igazán rock and rollos nóta minden tekintetben, szövegileg és zeneileg egyaránt. Ahogy a dalszöveg is mondja a „Rock and Rollban mindent szabad”. Na, itt rugaszkodtunk el igazán a komfortzónánktól. Aki ezt meghallja, biztos azt mondja, hogy ez nem Helldiver nóta. Pedig igen.



Hatástalan

Ez a szám a külvilág káros behatásaival való szembeállásról szól. Ezt a habitust a verzék magas hangfekvésű, karcos megszólalása is megtámogatja. Jó kis ütős, húzós nóta.



Mikor Árpád népe

Különleges dal Szenográdi István „Szennyes” prózájával kiegészülve. A hazaszeretet, maga a magyar föld szeretete ihlette.



Most kicsit más

Na, ez tényleg kicsit más, mondhatnánk úgyis, nem kicsit, nagyon. Egy akusztikus tétel született két szál gitárral mindenféle körítés nélkül. Visszafogott, Norbi „füstös” énekével kiteljesedve. Hát, ez sem egy szokványos Helldiver nóta. „Ez most más, mint a többi költemény”. Helldiver:

Bangó Norbert - ének

Lukács Zoltán - gitár

Herceg Tamás (Pilu) - gitár

Agócs Sándor - basszusgitár

Makovinyi Richárd - dobok



A zenekar november 23-án, a salgótarjáni Apollo Rendezvényközpontban tartja születésnapi nagykoncertjét, amely egyben az Utadon album lemezbemutatója is - olyannyira, hogy a teljes anyag elhangzik élőben. A CD a MediaMarkt üzletekben, a lemezboltokban, és a zenekar koncertjein érhető el, de természetesen a kiadói shopból is rendelhető. H-Music Hungary [2024.11.21.] Megosztom: