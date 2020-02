Zenerégész: február 7-én történt

Zenerégész sorozatunkban leporoljuk a múlt emlékeit, és felidézzük a mai dátum legemlékezetesebb zenei eseményeit. Tekintsük meg, mi történt február 7-én!

Ma Tódor, Rómeó, Richárd, Romuald napja van.



Események:



1953 Ginger Rogers és Jacques Bergerac házasságot kötött

1964 A Beatles együttes elsőször lépett fel Amerikában

1973 Megjelent az Iggy and The Stooges "Raw Power" c. albuma.

1995 Megjelent Shania Twain "Come On Over" c. albuma.

Született:



1949. Alan Lancaster brit zenész, az 1962-ben alakult Status Quo együttes tagja

1954. Dieter Bohlen német énekes, szintetizátoros, az 1984-ben alakult Modern Talking együttes tagja

1956. Brian Robertson skót heavy metal-gitáros, a Thin Lizzy és a Motörhead együttes tagja

1958. Tereh István dobos, a Solaris, majd az Első Emelet tagja

1959. Brian Travers angol szaxofonos, az 1978-ban alakult UB 40 együttes tagja

1960. Steve Bronski angol billentyűs, az 1984-ben alakult Bronski Beat együttes tagja

1962. David Bryan rockzenész, billentyűs a Bon Jovi együttesből.



Elhunyt:



1652. Gregorio Allegri itáliai zeneszerző

1871. Heinrich Engelhard Steinway német-amerikai hangszerkészítő, zongorakészítő

1988. Szilvássy Margit opera-énekesnő, érdemes művész

1994. Witold Lutosławski lengyel zeneszerző



[2020.02.07.]