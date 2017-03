Megint jön a Farkas Farsang! A nagy sikerre és a megszokásra való tekintettel idén újra lesz AKELA farsang a Dürerben, azaz az évek alatt hagyománnyá vált Farkas Farsang. A március 4-i program pedig ebben az évben még az eddigieknél is izgalmasabbnak ígérkezik, hiszen az estét ez alkalommal nem más, mint az Alma együttes nyitja majd meg. Aztán a páratlan bemelegítés után indul a véresen komoly farkas-mulatság, ahol jobbnál-jobb fellépők váltják majd egymást a színpadon. Így zenél többek között az álruhába bújt rajongóknak a Continoom és a Rozsda, valamint a Patriots Rock Band után az Alcohol, végül pedig a buli névadója és szervezője, az Akela csapata is. Az idei Farkas Farsang azonban még az Alma Együttes fellépésén túl is tele lesz különlegességekkel, ugyanis itt mutatkozik be az Akela új dobosa is. A koncerten persze vendégek is szép számmal megjelennek majd: Szizsó Szilágyi Zsolt (Partyzan, ex-Carmen), valamint Szizsó Szijártó Zsolt Szupermen (Kárpátia) is beszállnak a showba egy pár dal erejéig. Azonban az Akela előadása után sem zár még be a ház: éjféltől a Feuer Frei (Rammstein tribute) húzza majd a talpalávalót, a koncertek után pedig Dj Kecske zenél hajnalig! – KO – [2017.03.03.] Megosztom: