Nemzetközi sztárbanda lehet a Paddy and The Rats zenekarból! Óriási lehetőség előtt áll a miskolci alapítású Paddy And The Rats. A banda leszerződött a nagy múltú, osztrák Napalm Records kiadóhoz, és az új lemezük világszerte megjelenik. Az európai országokban egyébként is rendszeresen koncertező zenekart ezáltal az összes kontinensen megismerik majd, így hamarosan újabb földrészeket „igázhatnak le” a kalózgúnyába bújt zenészek. A Riot City Outlaws című albumot év elején rögzítette a Paddy and The Rats. A hazánkban június 7-e óta kapható lemezt nagy várakozás előzte meg, producerként ugyanis a Motörhead együttes kiadványaiért felelős Cameron Webb jegyzi. Nem véletlen, hogy épp a Grammy-díjas sztárszakembert kérte fel a pub ’n’ roll csapat – a Paddy and the Rats ugyanis azon kevés hazai zenekarok egyike, akik a határon túl is karriert építenek, méghozzá igen eredményesen. Az immáron kilenc éves banda mára elég komoly külföldi rajongóbázissal rendelkezik, a tagok nemzetközi sikerekre fókuszáló, tudatos munkájának köszönhetően. „Imádtam Paddyék lemezén dolgozni, nagyszerű album lett, tényleg nagyon büszke vagyok rá” – mondja Webb. „Már Amerikában is megmutattam több embernek és mindenki csak dicsérte." A zenekar szintén nagyon elégedett az eredménnyel, Cameron Webb segítségével ugyanis sikerült a produkciójukat ismét egy magasabb szintre emelni. Részben ennek is köszönhető, hogy a Riot City Outlaws című albumuk az osztrák Napalm Records gondozásában hamarosan minden kontinensen megjelenik majd. „Nagyon izgatott vagyok, hogy Paddyék egy világszerte elismert kiadóhoz csatlakoznak” – mondja Webb. „Ők egy csodálatos zenekar, akik megérdemlik, hogy külföldön minél többen hallják őket. Örülök, hogy az a sok munka kifizetődik.” A zenészek úgy érzik, az amerikai producer segítségével az eddigi legerősebb anyagukat készítették el, a most létrejött lemezszerződés pedig azt mutatja, hogy ezt nem csak ők gondolják így. „Régóta keressük a megfelelő kiadót, amelyik segíthet a külföldi karrierünket a következő szintre emelni. A Napalm világszerte rendelkezik kapcsolatokkal, úgy tudja promotálni a zenekart, ahogyan mi itthonról sosem lennénk képesek” – mondja az együttes énekese, Paddy. „Az album kapcsán nagyon lelkesek, mert nagyon sok lehetőséget látnak benne. Tulajdonképpen ezért is jött létre a szerződés.” Az 1992-ben alapított Napalm Records eredetileg metal zenekarok lemezeinek kiadására fókuszált, ám később más zenei stílusban utazó bandákkal is leszerződtek. Eddig több mint 600 kiadvány megjelenésében működtek közre világszerte, köztük olyan zenekarok anyagaival, mint az Alter Bridge, a Russkaja, a The Answer vagy az Alestorm kalóz-metal banda. A Napalm előadóihoz csatlakozva a Paddy and the Rats ötödik stúdióalbuma 2018 áprilisában már a világ minden részén elérhető lesz, ami a külföldi karrierépítés szempontjából a zenekar történetében hatalmas előrelépésnek számít. A lemez megjelentetése és annak promóciója mellett ugyanis a kiadó a határon túli koncertek szervezésében is támogatja a csapatot. „Már elkezdődött a jövő évi európai turné szervezése, rengeteg európai fesztiválon fellépünk és ősszel lesz egy nagy lemezbemutató turné is külföldön. Azt hiszem, a zenekar eddigi legizgalmasabb éve elé nézünk, nagyon várjuk mindannyian, hogy mi fog történni”- mondja lelkesen Paddy.

A magyarországi lemezbemutató óta folyamatosan koncertező zenekar persze addig sem áll le – december 8-án Pécsen, majd Kaposváron, Nyíregyházán, Gyöngyösön, Tatabányán és Kecskeméten találkozhat velük a közönség. A 2017-es turnét december 29-én zárja a banda, egy őrületesnek ígérkező bulival a budapesti Barba Negrában. – Pogonyi Nóra – [2017.12.05.]