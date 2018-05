Felhangolva - Hrutka Róbert és Nagy Dániel Viktor koncertturnéra indul 2018. május 11-én 20 órától új koncertkalandra hív Hrutka Róbert Fonogram-és Artisjus-díjas gitáros, zeneszerző és Nagy Dániel Viktor Junior Prima díjas színész. A Felhangolva koncertturné első állomásán, az Opus Jazz Clubban közös szerzeményeiket és ismert könnyűzenei dalokat is hallhatják majd a részt vevők.

Hrutka Róbert Fonogram- és Artisjus-díjas gitáros, énekes, zeneszerző és Nagy Dániel Viktor Junior Prima díjas színművész, dalszerző, énekes immáron két éve dolgoznak együtt különböző színházi és könnyűzenei projektekben – közös koncert a CAFe Budapest Fesztiválon, Cseh Tamás est, Pilinszky-est – ezeknek is köszönhetően, jónéhány koncert és zenei feldolgozás van már mögöttük. Felhangolva címmel koncertturnéra indulnak, amelyen új, közös szerzeményeiket mutatják be, emellett a könnyűzenei műfajok között kalandozó koncerten felbukkannak korábban játszott és sokak által ismert, nagysikerű slágerek is, a Without Your Skin Keaton Simonstól, vagy Bereményi Géza és Cseh Tamás Bárány az üres lakásban című dala Hrutka Róbert hangszerelésében. A következő időszakban a Felhangolva koncerttel a következő állomásokon találkozhatnak az érdeklődők: Zsolnay Negyed, Pécs (május 19.), Ördögkatlan Fesztivál, Villány (augusztus 2.), Hétrétország Fesztivál, Őriszentpéter (augusztus 12.), Bessenyei Ferenc Művelődési Központ, Hódmezővásárhely (szeptember 21.) [2018.05.05.] Megosztom: