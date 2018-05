Kapcsolatok • AWS Eurovízió 2018: az AWS továbbjutott Tizennyolc fellépő közül tizenharmadiként lépett színpadra az Eurovíziós Dalverseny csütörtök esti elődöntőjében az AWS. A modern metált játszó AWS a csütörtöki második elődöntőben tizenharmadikként lépett színpadra a lisszaboni versenyen. Csütörtök este az AWS-nek 17 versenytárssal kellett megküzdenie. ... és a fiúk sikerrel teljesítették az akadályt, és bekerültek a szombati döntőbe Ugyancsak bekerült a fináléba az idén is az esélyesek között emlegetett 2009-es győztes, a norvég Alexander Rybak (számának címe: That's How You Write a Song), ő az Eurovíziók történetének 1500. dalát adta elő. Sikerrel kvalifikálta magát továbbá a svéd Benjamin Ingrosso (Dance You Off), a moldovai DoReDoS (My Lucky Day), az ausztrál Jessica Mauboy (We Got Love), a dán Rasmussen (Higher Ground), az ukrán Melovin (Under the Ladder), a holland Waylon, aki 2014-ben második lett a versenyen a Common Linnets zenekarral (Outlaw in 'em), a szerb Sanja Ilic & Balkanika (Nova deca), valamint a szlovén Lea Sirk (Hvala, ne!).



A keddi első elődöntőből az albán Eugent Bushpepa a Mall című dallal, a cseh Mikolas Josef (Lie to Me), a litván Ieva Zasimauskaité (When We're Old), az izraeli Netta (Toy), az észt Elina Nechayeva (La Forza), a bolgár Equinox (Bones), az osztrák Cesár Sampson (Nobody But You), a finn Saara Aalto (Monsters), az ír Ryan O'Shaughnessy (Together), valamint a ciprusi Eleni Foureira (Fuego) jutott a szombati döntőbe. A 26-es finálénak kiemeltként tagja az Egyesült Királyság (SuRie - dalának címe: Storm), Franciaország (Madame Monsieur - Mercy), Olaszország (Ermal Meta & Fabrizio Moro - Non mi avete fatto niente), a házigazda, tavalyi győztes Portugália (Cláudia Pascoal - O jardim), Spanyolország (Amaia & Alfred - Tu canción) és Németország (Michael Schulte - You Let Me Walk Alone).



A csütörtöki 18 elődöntősből a tíz továbbjutót úgy választották ki, hogy egyrészt az érintett országok, valamint a kiemeltként eleve döntősök közül Németország, Franciaország és Olaszország részéről pontozott egy ötfős szakmai zsűri, másrészt az utolsó dal elhangzása után negyed órán keresztül a tévénézők szavazhattak a verseny applikációján, telefonon és/vagy sms-ben. A kettő kombinációja alapján dőlt el a tíz továbbjutó produkció. Az egyes országok szavazói nem voksolhatnak saját fellépőjükre.



Hajrá AWS, hajrá Viszlát nyár A Viszlát nyár című dalt az elődöntőben tapssal és ujjongással fogadta a közönség. A dal zenéjét Kökényes Dániel, Brucker Bence, Veress Áron és Schiszler Soma, míg a szövegét Siklósi Örs szerezte. A koncert.hu szerzője így ír a produkcióról: "Megszólalt! Jó a színpadkép! Sodor! Az intonáció nem az igazi, de hát gyalogol közben... Szeretik őket, de ezek mindenkit szeretnek. Pedig ez most télleg jó. Tuti továbbjutók." A koncertjeinkbe minden energiánkat beleadjuk, és ebben a három percben sem lesz ez másként. A szerda esti jury show-n, amit a szakmai zsűri értékelt, már volt közönség, de nagyon várjuk, hogy ma este tele legyen nézőkkel az aréna. A tegnapi fellépés egyébként remekül sikerült, szerintem ez volt eddig a legjobb előadásunk ezen a színpadon, reméljük meggyőztük vele a zsűrit is" – mondta korábban Siklósi Örs, az AWS énekese. Az AWS a Viszlát nyár című számmal február végén megnyerte A Dal 2018 című dalválasztó versenyt, ezáltal a zenekar képviseli Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon. Az AWS tinikből alakult Budakeszin 2006-ban és már három stúdióalbumot (Fata Morgana - 2011, Égésföld - 2014, Kint a vízből - 2016) jelentetett meg. A csapatban jelenleg is játszik négy alapító tag (Siklósi Örs mellett Brucker Bence és Kökényes Dániel gitáros, valamint Veress Áron dobos), hozzájuk csatlakozott 2017 elején Schiszler Soma basszusgitáros. [2018.05.10.]

