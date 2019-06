Gyerekmosollyal volt tele a Fővárosi Nagycirkusz 1500 hátrányos helyzetű gyermek és nagycsalád szórakozhatott a Fővárosi Nagycirkuszban Különleges élményt szerzett hátrányos helyzetű diákok számára a Baptista Szeretetszolgálat. A Fővárosi Nagycirkuszban Cooky volt a sztárvendég, akin csüngtek a gyermekek. Agárdi Szilvia és Nemadomfel Együttes szórakoztatta a kicsiket és nagyokat, majd a Repülőcirkusz című előadás kápráztatta el őket. A Baptista Szeretetszolgálat már évek óta, 2019-ben is folytatta a „Vidám Gyermeknap” című programsorozatot. A szervező, Baricz Dezső segítségével már több mint százezer tanuló vehetett részt különböző, színes eseményeken. - Sikeresen lezárult a rendezvény a Baptista Szeretetszolgálat szervezésében a Pizza King Premium és a Regió Játék támogatásával, ezáltal 1500 hátrányos helyzetű gyermeket és nagycsaládot tudtunk vendégül látni. Az ötlet már 22 évvel ezelőtt felmerült, hogy jó lenne gyermeknap alkalmából maradandó élményt adni rászorulóknak. Ennél jobb programot nem tudnék elképzelni mint a Fővárosi Nagycirkuszban megtekinteni a Repülőcirkusz előadást. Ráadásul Agárdi Szilvia, énekesnő csodálatos hangjával elvarázsolta a közönséget, a Nemadomfel Együttesnek ugyancsak sikerük volt. Nagy boldogság számomra, hogy a gyermekek arcán ilyenkor mindig észrevehető az öröm - mondta az esemény főszervezője, Baricz Dezső, aki elárulta, mi motiválja, és mit tett az elmúlt években. - Sokszor volt, hogy alkalmanként két előadást tartottunk, vagyis 3000 gyermeknek szerveztünk előadást, annyira nagy volt az igény. Ilyenkor a gyermekek az ország egész területéről jönnek a tanáraikkal, kísérőikkel együtt. Ezt az élményt viszik magukkal, és utána heteken, hónapokon keresztül ezekről a kalandokról beszélgetnek. Természetesen további nagy élmény a gyermekeknek, hogy előadás végén kapnak egy szelet pizzát, üdítőt és játékot is. Mivel gyermekotthonban nevelkedtem, így csodálatos érzés jót tenni. Engem az tesz boldoggá, ha örömöt okozhatok hátrányos helyzetű gyermekeknek. Ezt a szolgálatot már 22 éve teszem a Baptista Szeretetszolgálatnál, de nem munkaként tekintek rá, hanem ez az életem része. Azért érdemes élni, hogy örömöt okozzunk másoknak, főleg gyermekeknek. [2019.06.04.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Billentyűst keresünk! zenész » billentyűs [2019.06.03.]

