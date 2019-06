Megérkezett! Johnny K. Palmer - Margitszigeti fák

Mutatjuk Johnny K. Palmer – Margitszigeti fák újdonságát. Nézzük, hanyast adsz a dalra.

A dal kifejezetten impulzív, igazi nyári sláger, ami beindítja a napokat, ehhez pedig tökéletesen passzol a videóklip is, amiben Magyarország büszkeségei kaptak helyet.



A felvétel több napot vett igénybe, ugyanis az alkotók igazán közel hozták a sportolókat a nézőkhöz, edzés közben mutatták meg őket.



„Ez a dal egy kezdőpont és nagyon kíváncsian várjuk a reakciókat, de már most dolgozom további felvételeken, keresek új és érdekes partnereket, lehetőségeket, hogy hamarosan színpadra tudjam vinni a produkciót, és így személyesen is be tudjam mutatni a közönségnek”- tette hozzá az énekes.

Hanyast adsz a Margitszigeti fák dalra?



[2019.06.04.]