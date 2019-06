Kiderült! Ő az Acoustic Planet új énekesnője Új énekesnővel folytatja A Dal 2019 felfedezettje Új énekesnővel folytatja tovább az Acoustic Planet, Nagy Brigitta, azaz NÁGI veszi át Zsombok Réka helyét a zenekarban. Az új tag nem teljesen ismeretlen a közönség számára, hiszen a YouTube-on rengetegen követik, és feldolgozásvideói nyolcmillió megtekintés felett járnak. Nagy változás következett be A Dal 2019 legnagyobb felfedezettje, az Acoustic Planet életében. A versenyben második helyezett zenekar új énekesnővel folytatja tovább a munkát. „Zsékával sok év után szétválnak az útjaink, mivel zeneileg, a jövőt illetően mások az elképzeléseink. Nágit az interneten fedeztük fel, a YouTube-on sok feldolgozásdala megtalálható, itt láttuk meg. Ő már ismerte a zenekart és egyből igent mondott felkérésünkre. Így a VOLT Fesztiválon már együtt lépünk színpadra, amit izgatottan vár az egész zenekar” – mondta Kölcsey Szabolcs. „Nagyon örültem, hogy a zenekar engem kért fel énekesnőnek, mivel nagyon tetszik a stílus, amit az Acoustic Planet képvisel. Már el is kezdtük a közös munkát, szerencsére teljesen egy hullámhosszon vagyunk, mintha mindig is együtt zenéltünk volna” – tette hozzá Nagy Brigitta NÁGI. [2019.06.20.] Megosztom: