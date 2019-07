Rockmaraton 2019: Sűrűsödő off-programok, egyre környezettudatosabb légkör

Ahogy korábbi években, így idén is törekedik a Rockmaraton. a hazánk egyik legtisztább és legtakarosabb fesztiválja titulusra. Rácáfolva ezzel a számtalan okafogyott és olykor felháborító azon előítéleteire, amik olykor a metálatmoszféra mivoltját lengik körül.

Ugyan kihangsúlyoztam már, de azért az idei seregszemle előtt is felhívom rá a figyelmet, Dunaújváros mennyire jó véleménnyel van a fesztiválozókról, néhány eseteket leszámítva a helyiek folyton folyvást hangoztatják, hogy mennyire kötelességtudó és rendszerető a „maratonista” közeg. A főszervezők jó példát mutatva szimbiózisban élnek a városvezetéssel, szinte óráról órára takarítják a fesztiválózók által is rendre igénybe vett strand területét és annak környezetét.

A jegyárak terén sosem szaladt el a ló a szervezéssel, manapság is az egyik legkorrektebb szintet megütő feszt a Rockmaraton (az elővételes hetijegy 19 900 Ft, a napijegyek 8900 Ft-os áron vihetőek) – apropó jegyárak, az elővételes bérletek és napijegyek július 6-án 18.00-ig kaphatóak.

A fesztivál a fizetési eszközök terén is hagyományőrző. Itt még nem jelent meg a rendkívüli megosztó fesztkártya (ugyan sokan már igényt tartanának rá) ellenben fizethetünk bankkártyával, sőt a Supersonic sátorban még a SZÉP kártyán vendéglátásra szánt összegből is rendezhetjük a cekket.



Újításokat vetett be a feszt a zenei programokon kívüli, napközbeni elfoglaltságok terén is: helyet kap egy mini középkori falu, de lesz Laserpark is, sőt, a négylábú pajtásaink számára kialakított megőrző is színesíti a Rockmaraton igényességét.



Ebben az évben közkívánatra már nem csak ál-esküvőknek ad otthont a Szalki-sziget, hanem három jegyespár valóban a helyszínen fogad örök hűséget egymásnak – Cserna Gábor, dunaújvárosi polgármester vigyázó szemei előtt.

A Rockmaraton már mondhatni hagyományosan elősegíti a hétre vonattal érkezők utazását: idén is 50 %-os jeggyel lehet utazni. De a személyautót preferálók se csüggedjenek, a helyszín környékén továbbra is elegendő parkolóhely van.

A városban, vagy a környező településeken megszállók is könnyedén kijuthatnak a szigetre: ott vannak a fesztbuszok, de a helyi körjárat is rendszerességgel igénybe vehető.



Számomra az elmúlt években egyedül a helyi taxitársaságokkal való megállapodás tűnt kissé kritizálhatónak, azon belül is főleg a járművek számával adódott probléma, kevés volt, nem is vitás. Remélem valamelyest idén ezt is orvosolják.



Bízom benne, hogy szinte minden közérdekű információt megosztottam veletek, ha mégsem, akkor pótolom.



Mi is lehetne a néhány szavas epilógus: Rockmaratonra fel, barátaim, mindenkinek ott a helye!



- Páll Norbert -

[2019.07.02.]