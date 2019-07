Budapesten adott koncertet a Whitesnake - képekben

Újra Budapesten járt a legendás rock együttes, a Whitesnake. A hard rock legnagyobb ikonjának számító brit banda a zsúfolásig telt Barba Negra Trackben lépett színpadra. A rövidre szabott, ám annál ütősebb koncert előtt, az Ivan & The Pazarol hangolta a közönséget a bulira.

Az egykori Deep Purple énekesének bandája 1977 óta töretlen népszerűségnek örvend a rock zene rajongóinak körében, ezért ha van olyan koncert amire a műfaj kedvelői kivétel nélkül kíváncsiak, akkor az kétség kívül a Whitesnake. Amikor tavaly kiderült, hogy június 25-én újra hazánkba látogatnak, nagyon megörültem neki, hiszen minden dalukat nagyon szeretem, és nagyon kíváncsi voltam, hogy is szólnak a dalok élőben.

Ismerve a Whitesnake népszerűségét kicsit csodálkoztam is, hogy a Barba Negra Trackbe, és nem az Arénába szervezték a bulit, ahol egyébként éppen aznap este a kilencvenes évek legnépszerűbb pop csapata, a Backstreet Boys tartott édes-bús nosztalgia partyt. Szabadtéri szórakozóhelyek közül még a Budapest Park lehetett volna alkalmas egy ilyen kaliberű koncert megszervezésére és lebonyolítására, ám ott aznap este a Disturbed zúzott egy hatalmasat. Ennek tudatában nem is csoda, hogy kedd este ellenére, a fél város valamelyik koncerten bulizott.

Több, mint teltház

A legnagyobb rajongók órákkal a kapunyitás előtt várták, hogy bejuthassanak a bulira. A Trackben már az előzenekar koncertje alatt is rengetegen voltak. Már akkor is olyan érzésem volt, hogy kellemes szórakozáshoz több ember biztosan nem fér be a Rákóczi híd budai oldalán fekvő szórakozóhelyre. Ennek ellenére azt láttam, hogy ömlenek be az emberek a bejárati ajtón. Mindezt látva nem is mentem előre, mert éreztem, hogy nem lesz benne köszönet.



A domb oldalára már esélytelen volt feljutni, mert ott is minden négyzet centiméteren ült valaki, így egyre hátrébb szorultam, hiszen fontos volt, hogy lássak is, halljak is valamit a koncertből, ahhoz, hogy írni tudjak róla. Nehéz úgy beszámolót írni, hogy az ember heringnek érzi magát egy konzervdobozban, és még nehezebb úgy jól érezni magát bárkinek is, hogy a kánikulában minden létező oldalról összeizzadhat egy vadidegennel. Mivel alacsony vagyok és látni szerettem volna mindent, próbáltam olyan helyet keresni, ahol átlátok a tömeg feje felett, de ez hamvában holt ötlet volt. Nemcsak a tömeg miatt, hanem azért is, mert a keverőpult mögötti területen, körülbelül a nézőtér felében nagyon korlátozottak a látási viszonyok, a szórakozóhelyen felépített sátrak miatt, a hangosításról nem is beszélve. Nem véletlen, hogy a hatalmas tömeg elöl nyomorodik össze az összes teltházas koncert alatt, míg hátul jóval szellősebben el lehet lenni, igaz a koncert élményből nem marad szinte semmi, annak ellenére, hogy a hátul állók is pontosan ugyanannyi pénzt fizettek a jegyért. Ez egy orvosolható probléma, amit érdemes lenne a jövőre nézve megfontolni, ahogy azt is, hogy ne kelljen hőség riadóban fél órát sorba állni egy üveg vízért.

Gyorsmenet volt, de megérte!

David Coverdale és bandája negyed kilenckor állt színpadra. Egy ilyen nagynevű, patinás banda első dalát élőben meghallani, a körülmények ellenére is hihetetlenül fantasztikus érzés volt. A közönség óriási ovációval fogadta a brit rock együttest, akik a My Generation alatt robbantak be a színpadra, és már bele is csaptak az egyik legismertebb slágerükbe, a Bad boys-ba. Slágerekből persze a koncert későbbi részében sem volt hiány, hiszen olyan dalok szóltak élőben, mint a "Still of the Night", és a "Here I Go Again". Az új lemezről is szólt néhány nagyon erős dalt. Élőben szólt például a "Trouble Is Your Middle Name" és az egyik személyes kedvencem is, a "Shut up and kiss me", akárcsak az"Ain't No Love In The Heart Of The City".



A brit banda gyakorlatilag egy és negyed órát volt színpadon, amit egy gitárszólóval és egy elég jó dobszólóval spékeltek meg. Gyakorlatilag fesztiválműsort nyomtak, így a koncertnek a megszokottól eltérően, már fél tízkor vége lett, amin rajtam kívül is többen meglepődtek. Ennek ellenére, szerintem baromi jó koncert volt, nagyon jó hangulatot csináltak. Hihetetlen jó volt nézni, ahogy David Coverdale, Joel Hoekstra (gitár), Reb Beach (gitár), Michael Devin (basszusgitár), Tommy Aldridge (dob), és Brian Ruedy (billentyűs) a mai napig beleolvad, eggyé válik a zenével és képes a maga teljességében újra és újra megélni, azt a fantasztikus érzést, amit a zenélésen kívül semmi más nem adhat.

Setlist:

My Generation (The Who song)

1. Bad Boys (with "Children of the Night" snippet)

2. Slide It In Love Ain't No Stranger

3. Hey You (You Make Me Rock)

4. Slow an' Easy

5. Ain't No Love in the Heart of the City (Bobby “Blue” Bland cover)

6. Trouble Is Your Middle Name

7. Guitar Duel (Reb Beach & Joel Hoekstra)

8. Shut Up & Kiss Me

9. Drum Solo (Tommy Aldridge)

10. Is This Love

11. Give Me All Your Love

12. Here I Go Again

13. Still of the Night

14. We Wish You Well

15. Song played from tape

16. Always Look on the Bright Side of Life (Monty Python song)

Suri Andi



[2019.07.05.]