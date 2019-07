Izgalmas programok a 2019-es Alkotónők Napja Fesztiválon! Szeretettel vár minden érdeklődőt az Alkotónők Webmagazin augusztus 17-én Tabra az Alkotónők Napja Fesztiválra! Hallott már az Open Air New Wave hullámról? Ismeri hogyan működik a 3D nyomtatás? Tudja mi az az Excentrikus Expresszió? Ha nem, akkor többek között ezekre a kérdésekre is megtalálja a választ az Alkotónők Webmagazin idén már hetedszerre megrendezésre kerülő Alkotónők Napja Fesztiválon augusztus 17-én Tabon. A Siófokhoz közeli üdülőváros méltán híres kézműveseiről és őstermelőiről, velük, illetve a helyi bio termékeikkel találkozhatnak a látogatók augusztus 17-én délelőtt 10.00-tól este 19.00-ig. Az Alkotónők Webmagazin színpadán fellép Palotás Ágnes, operett énekesnő. Divatbemutató keretében mutatja be új kollekcióját Lovász Márta, divattervező. Valamint műsorukkal szórakoztatják a közönséget a Tabi íjászok, az Eszterlánc Gyermek Aerobik Sportegyesület, a bátrabbak pedig részt vehetnek a Zahira Hastánc csoport előadásában. Szeretettel vár minden érdeklődőt az Alkotónők Webmagazin augusztus 17-én Tabra az Alkotónők Napja Fesztiválra! További információ: https://alkotonok.hu/alkotonok-napja/ [2019.07.18.] Megosztom: