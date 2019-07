Sziget Fesztivál 2019 - Nagyszínpadon a Love Revolution A Sziget két éve hirdette meg a "Love Revolution" kampányt, zászlajára tűzve a fenntarthatóság fontosságát, az emberi jogokat, elitélve a háborút és a fegyverkezést, szót emelve a bőrszín, vallás, vagy akár nemi identitás miatti kirekesztés ellen. Kádár Tamás főszervező elmondta, „A Sziget történetében idén először úgy szeretnénk felhívni a figyelmet a Love Revolution legfontosabb ügyeire, és ezzel a fesztivál értékrendjére, hogy a szó valódi értelmében vett "influenszereket” hívtunk meg, akik a Nagyszínpadon fejtik ki véleményüket a saját témáikban.”



Idén tehát Love Revolution Special néven olyan performanszokra és rövid felszólalásokra kerül majd sor a Nagyszínpadon a koncertek mellett, melyek a körülöttünk zajló társadalmi változásokra és az ezzel kapcsolatos kollektív felelősségünkre hívják fel a figyelmet. Többek között meghallgathatjuk Dr. Jane Goodall világhírű főemlőskutatót, ENSZ békenagykövetet és környezetvédőt. Al Gore, volt amerikai alelnök, a Climate Reality Project elnevezésű civil szervezet alapítója videó-üzenetben közvetíti gondolatait a fesztiválozóknak, szavait Rosa Anders és Milan van der Meulen aktivisták erősítik a helyszínen, "Az Igazság 10 percben" című előadásukkal.



A Love Revoltuion fontos üzeneteit hirdető hírességek sora azonban itt nem ér véget, hiszen vendégünk lesz Emi Mahmoud költő, aktivista és UNHCR jószolgálati nagykövet, aki egykori menekültként sorstársai és a hátrányos helyzetű közösségekben élők helyzetére igyekszik felhívni a figyelmet, Emi, teljes nevén Emtithal Mahmoud megindító beszédei és slam poetry szerzeményei világszerte tömegeket mozgatnak meg, ő pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy felhívásai minél több emberhez eljussanak.



Emi Mahmoud A Nagyszínpadra érkezik az amerikai Drew Dollaz is, aki utcai táncosként elképesztő hajlékonyságával vált világhírűvé, és aki több mozgásforma ötvözésével alakította ki saját, hibrid stílusát. Drew pályafutása során eddig olyan partnerekkel dolgozott együtt, mint Madonna, Rihanna és Skrillex. A tánc mellett Drew több emberi jogi kérdésben is igyekszik hallatni a hangját, fókuszában az öngyilkossághoz vezető gyermek- és tinédzserkori megfélemlítés, kiközösítés, illetve a szegénység és az oktatás hiányából eredő problémák állnak.



Egy másik táncprodukció is helyet kap idén az új „műsorsáv” részeként. Dakota és Nadia két svájci művész, akik a tánc segítségével igyekeznek elmondani mindazt, amit szavakkal nem lehet. Koreográfiájuk a családon belüli erőszak kérdését járja körül, felhívva a figyelmet erre a sokakat érintő problémára.



Az első pillantás, az első ölelés és egy örökké tartó kötelék létrejöttének varázslatos történetét mutatja be a The Arrow akrobata duó. Az érzelmek kibontakozásának folyamatát nézve bárki magára ismerhet, aki volt már szerelmes, hiszen nemi hovatartozástól függetlenül minden szerelem egyenlő.



És végül, de nem utolsó sorban, közös éneklésre hívja a Nagyszínpad hallgatóit a SUPERAR gyerekkórus. A SUPERAR program hátrányos helyzetű és menekült gyerekek számára biztosít ingyenes zenei oktatást, ezzel segítve beilleszkedésüket. Az interaktív koncerten a hallgatók közeli és távoli népek dallamát ismerhetik meg, megtapasztalva a kórus egyedi szellemiségét, sokszínűségének magával ragadó erejét. A nemzetközi SUPERAR szervezet magyarországi tevékenységének finanszírozását 2018 óta a Sziget biztosítja. [2019.07.23.]

