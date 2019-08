Swing- és dzsesszkoncertekkel zárja a nyarat a Müpa A nemzeti ünnep alkalmából dzsesszkoncertek várják a közönséget augusztus 20-án az ingyenes Jazz 0820 eseményen, míg a swingkorszakot idézi meg az augusztus 30-án és szeptember 1-jén megrendezendő New Orleans Swingfesztivál a Művészetek Palotájában (Müpa) Budapesten. Az MTI-hez elküldött tájékoztató szerint a Jazz 0820 programjának keretében lép fel az Üvegteremben a Horváth Balázs Trió, a Zászlóteremben pedig az ugyancsak fiatalokból álló Ifj. Tóth Pisti Trió zenél. A kültéri nagyszínpadon a 2019-es Jazz Showcase közönségdíjasa, a Szczuka Panka Quartet ad koncertet, majd Szakcsi Lakatos Béla és az Oláh Kálmán-Tony Lakatos Quartet lép fel. Utóbbiak jazzes hangszereléssel szólaltatják meg Gábor S. Pál örökzöld szerzeményeit. Az augusztus 20-ai tűzijáték előtt és után a Szalóky Béla vezette Police Big Band szórakoztatja a közönséget.



A New Orleans Swingfesztivál augusztus 30-ai nyitókoncertjén a Korb Attila vezette The Rollini Project elnevezésű nemzetközi együttes a dzsessz kezdeti történetének egy méltatlanul elfeledett, ám rendkívül fontos alakját idézi fel: Adrian Rollini basszusszaxofonost. A grazi jazzfőiskola növendékeiből összeállt Coquette Jazz Band estjén a Magyarországon kevésbé ismert stílus, a jive adja majd a tematikát, a zenekarhoz vendégszólistaként csatlakozik Frank Roberscheuten holland szaxofonos.



A fesztivál záróestjén, szeptember 1-jén a svéd Gunhild Carling lép színpadra a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. A svéd zenész három trombitán játszik egyszerre, hol harsonán és dudán, miközben énekel és szteppel is. Saját big bandjével többször szerepelt a svéd királyi udvar ünnepségein, többek között XVI. Károly Gusztáv svéd király hetvenedik születésnapján is. Legtöbben azonban Scott Bradlee popslágereket swing stílusban feldolgozó Postmodern Jukebox projektjéből ismerték meg. Magyarországi bemutatkozásán a Budapest Jazz Club házi nagyzenekara kíséri majd Csizmadia Dávid vezetésével - írták a tájékoztatóban. [2019.08.19.]

