Szeptember közepén újra Balaton Piknik 2019 A Balaton egyik leggyönyörűbb helyszínén indul két hét múlva a MOL Nagyon Balaton záróeseménye, az idén kétnapossá bővülő Balaton Piknik. Szeptember 13-án és 14-én déltől késő estig olyan világsztárok váltják egymást a színpadon, mint Róisín Murphy, a Morcheeba, José González, Nicola Conte & Spiritual Galaxy, Bebel Gilberto, Gilles Peterson és a Nubiyan Twist. Jegyek még kaphatók! Egy évvel ezelőtt a Kruder & Dorfmeister koncertjével kezdődött a Balaton Piknik története: az ikonikus elektro-duó fantasztikus hangulatú bulit celebrált a festői panorámájú balatonboglári Gömbkilátó tövében. A 2018-as siker után egyértelművé vált, hogy a szervezők folytatni fogják, és még színesebb programkínálattal, prémium szolgáltatásokkal, kétnapossá bővítve 2019-ben is megrendezik a Balaton Pikniket, amely szeptember 13-14-én a régió legimpozánsabb nyárbúcsúztató eseményének ígérkezik. A kapuk pénteken délben nyílnak, és a korán érkezők hamisítatlan piknikhangulatban, többek között jógával tölthetik a kora délutánt, a zenei aláfestésről 14 órától DJ Bootsie gondoskodik majd. A koncertek sorát délután 4-kor a francia DJ, Gilles Peterson kezdi, majd Maestro, a Nicola Conte & Spiritual Galaxy folytatja, végül pedig az artpop királynője, Róisín Murphy lép színpadra. A szombati programot Galactic Jackson szettje vezeti fel, 16 órától a brit zenei kollektíva, a Nubiyan Twist táncoltatja meg a közönséget, utána Bebel Gilberto, José González és a Morcheeba zenéjére élvezhetjük a csodálatos balatoni panorámát. A Piknik szervezői a zenei kínálat mellett nagy hangsúlyt fektetnek a gasztronómiára is. A balatoni régió legkiválóbb borászai, vendéglátósai és az ország legjobb food truckjai gondoskodnak majd a látogatókról, a VIP-ben pedig a balatonszemesi Kistücsök étterem séfjei készítik a finomabbnál finomabb étkeket. Idén a látványvilág is nagyobb figyelmet kap: a monumentális, lenyűgözően megvilágított Gömbkilátó mellett az egész területet különleges dekoráció díszíti majd, a színpad díszletét pedig a tehetséges képzőművész, Weiler Péter készíti. “Mivel én gyakorlatilag Boglárlellén nőttem fel (akkor még így hívták), fantasztikus lehetőség a számomra, hogy vizuálisan egy igazi helyi történettel járuljak hozzá a Balaton Piknikhez. Az 1970-es évek elején Boglár volt a magyar kortárs képzőművészet talán egyetlen szabad központja. Kevesen tudnak róla, hogy nemzetközi színvonalú művészeti munka folyt a boglári Kápolna dombon, mindez csodálatos balatoni panorámával, fiatal művészek fékezhetetlen alkotó vágyával. Ezen a helyszínen grafikai munkával hozzájárulni egy új fesztivál sikeréhez, óriási kihívás.” - mesélte Péter. A Balaton Piknik szervezői, a MOL Nagyon Balaton/VOLT Produkció a zenei programok kialakítása mellett egy jótékonysági akcióba is kezdenek idén: “Nekem a Balaton” címmel kortárs művészeket kértek fel, hogy készítsenek Balaton ihlette festményeket, melyeket az év végén elárvereznek és a bevétellel a Fábián Juli Alapítványt támogatják. A Balaton Piknik mindkét napon déltől éjfélig várja majd a látogatókat.

A jegyek 70%-a már elfogyott, érdemes sietni a jegyvásárlással: https://balatonpiknik.hu [2019.09.05.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitár és Basszusgitár oktatás szolgáltatás » oktatás [2019.08.27.]

Oktatás szolgáltatás » oktatás [2019.08.27.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu