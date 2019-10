Átadta az évad művésze díjakat a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek vezetősége Átadta az évad művésze díjakat a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek (MRME) vezetősége, a 2018/19-es évad zenekari művésze Csikota Gergely trombitaművész, az évad énekkari művésze Tóth Klára lett. A díjakat Kovács Géza, az MRME ügyvezető igazgatója, Pad Zoltán, a Magyar Rádió Énekkarának karigazgatója és Vásáry Tamás, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának tiszteletbeli örökös főzeneigazgatója adta át szerdán este, Vásáry Tamás Beethoven-koncertjének második része előtt, a Zeneakadémián - közölte az együttes az MTI-vel. Az énekkari és zenekari tagok titkos szavazással választják ki azokat az előadókat, akiket előző évi művészi teljesítményük alapján erre a címre leginkább érdemesnek tartanak.



Csikota Gergely 2008-ban nyert felvételt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, ahol az alap- és a mesterképzést is elvégezte. Egyetemi évei alatt számos alkalommal tagja volt az Európai Unió Ifjúsági Szimfonikus Zenekarának és a Gustav Mahler Jugendorchesternek. 2012-ben felvették a salzburgi Mozarteum mesterképzésére, és szintén 2012-ben próbajátékot nyert a Müncheni Filharmonikusok zenekari akadémiájára. A 2013/14-es évadban a Müncheni Szimfonikusok szólamvezetői posztjára nyert próbajátékot. A 2014/15-ös évadban a Royal Concertgebouw zenekarának állandó kisegítője lett. 2015-ben újabb sikeres próbajáték után a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara trombita szólamának vezetője lett.



Tóth Klára 1998-ban magánének-szolfézs tanári diplomát szerzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanárképző szakán. Énekesi pályafutását a Nemzeti Énekkarban kezdte (akkori nevén Magyar Állami Énekkar). 1989. szeptember 1. óta tagja a Magyar Rádió Énekkarának. 2013-2017 között a szoprán szólam vezetője volt. Két gyermek édesanyja.



A díjátadás után a Magyar Rádió Művészeti Együttesei megtartották Vásáry Tamás három éves Beethoven-ciklusának utolsó előadását, amelyen elhangzott a G-dúr zongoraverseny Ránki Dezső szólójával, és a Krisztus az Olajfák hegyén című oratórium is. MTI [2019.10.23.]

