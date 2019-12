A Dal 2020 - 30 dal került az élő műsorokba A Dal 2020 – jövőre is együtt keressük az év magyar slágerét. A Duna Televízió jövőre is nézőivel közösen keresi az év magyar slágerét, amelyet 2020-ban egy ország dúdol majd. A műsor készítői jövőre közvetlenül a magyar könnyűzene tehetségeit, az általuk létrehozott értékteremtő produkciókat segítik. A Dal nyertesét a Duna Televízió számos megjelenéssel támogatja, valamint felléphet a legnevesebb hazai fesztiválok színpadain. A koncertlehetőségeken kívül a nyertes előadó kiemelt promóciót kap a Petőfi Rádióban, illetve a zenei produkció fejlesztésére fordítható támogatásban is részesül. Az idei pályázatra minden eddiginél több, 559 nevezés érkezett. A hatalmas érdeklődés és a jelentkezők száma is azt mutatja, hogy A Dal továbbra is fontos katalizátora a magyar könnyűzenei életnek. A Dal nyertese egyben a Petőfi Zenei Díj „Év Dala” elismerését is megkapja. A kilencedik alkalommal látható dalválasztó show-ban több különdíjat is átadnak majd: „A Dal 2020 Legjobb Dalszöveg Írója”, „A Dal 2020 Felfedezettje” és „A Dal 2020 legjobb akusztikus felvétele” elismerések birtokosa a Petőfi Zenei Díj ezen kategóriájának díját is elnyeri. A Dal 2020 élő adásait február 1-től, szombat esténként, hat héten keresztül kísérhetik figyelemmel a nézők a Duna Televízión. Az, hogy melyik lesz az év magyar slágere, a március 7-i döntőben derül majd ki. Jövőre is négytagú zsűri véleményezi a dalokat.



Íme A Dal 2020 zsűritagok névsora Fehérvári Gábor Alfréd immár harmadszor vezeti majd a műsort, társa Rókusfalvy Lili lesz, akit először láthatnak majd a nézők A Dal műsorvezetőjeként. „Közel áll hozzám a zenei világ és örülök, hogy a Petőfi Zenei Díj gála mellett egy olyan színvonalas show-műsor sorozatban is kipróbálhatom magam, mint amilyen A Dal. Freddie-vel vezettünk már együtt műsort, megvolt köztünk az összhang, izgatottan várom a közös munkát!” – mondta Lili. A műsorvezető páros a december 17-i sajtótájékoztatón jelentette be A Dal 2020 mezőnyébe beválasztott 30 dalt. A Dal 2020 mezőnye (előadó – dalcím): Arany Timi – Hurrikán Berkes Olivér – Visszakér a múlt Diana – Menedék Ember Márk – Tovább Fatal Error – Néma Heincz Gábor "Biga" – Máshol járunk HolyChicks – Pillangóhatás Horus x Marcus ft. Fekete Bori – Tiszavirág Kies – Az egyetlen Kóbor Zsóka és Polgár Patrik – Valamiért Konyha – Csak szavak Kökény Attila – Búcsúznom kell MDC – Más világ Mocsok 1 Kölykök – Szerelem Molnár Dániel – Ábránd Muriel – Kávés NÁGI – Freedom-Felszállok a gépre Nagy Bogi – Maradok Nene – Későre Jár Pál Dénes – Tudom (Készen állsz) Patikadomb – Rólad Rácz Gergő, Orsovai Reni – Mostantól Takács Nikolas – Csendbeszéd Talk2night – Veled minden Tortuga – Mámor tér 3. Turbo – Iránytű Varga Szabolcs – Pillanat Wolf Kati – Próbáld még YA OU – Légy valaki másnak Zaporozsec – Találj rám [2019.12.17.] SZAVAZÁS - Nézed A Dal 2020 adásait? Igen Nem Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitár és Basszusgitár oktatás szolgáltatás » oktatás [2019.12.07.]

Angolból korrepetálást vállalok-online i szolgáltatás » oktatás [2019.12.03.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu