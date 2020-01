Sikerrel zárult a MÁV Szimfonikus Zenekar turnéja Kínában Nagy sikerrel zárult a MÁV Szimfonikus Zenekar ünnepi turnéja Kínában; az együttes hét koncertet adott öt városban - olvasható a zenekar MTI-hez kedden eljuttatott közleményében. Mint írják, az együttes a napokban érkezett haza csaknem kéthetes fellépéssorozatáról, amelynek pekingi koncertje a két ország diplomáciai kapcsolatának 70 éves évfordulójára szervezett ünnepségsorozat záróeseménye volt. A MÁV Szimfonikus Zenekar hét koncertet adott Kína öt városában nyolc nap alatt az elmúlt két hétben. A turné apropója, a magyar-kínai diplomáciai kapcsolatok kerek évfordulója, amely egybeesik a Kínai Népköztársaság megalakulásával. A zenekar december 28-i koncertje volt az évfordulóra szervezett ünnepségsorozat záróeseménye, a hangversenyen jelen voltak a pekingi magyar nagykövetség munkatársai is.



Az együttes ezután a Peking melletti Tiencsinben adott két koncertet, majd 31-én és az újév első napján a tajjüani Shanxi Grand Theaterben lépett fel. Január 2-án a tartományi fővárosban, Csangsában szerepeltek programjukkal, hogy azután a turné utolsó állomásán a sanghaji operaházban zárják a fellépéssorozatot - áll a közleményben.



Mint írják, a magyar együttest valamennyi helyszínen hatalmas és korszerű koncertteremben látták vendégül, ahol minden alkalommal teltház előtt és óriási sikerrel játszott a helyi közönségnek. A hangversenyeken Bartók Béla, Kodály Zoltán, Dohnányi Ernő, Ránki György és Erkel Ferenc zenekari műveit játszották, a januári koncerteken az újév tiszteletére néhány Strauss-művel is kiegészült a program. Az együttest valamennyi előadáson Medveczky Ádám vezényelte, aki ezen a turnén lépett először kínai közönség elé.



A zenekar csütörtökön a Zeneakadémián lép színpadra, részben a Kínában is játszott programmal. A Medveczky Ádám vezetésével fellépő zenekar Balassa Sándor Magyar táncok című művét, Viski János Hegedűversenyét, Dohnányi Ernő Szimfonikus percek című művét és Ránki György Pomádé király új ruhája 1. szvitjét adja elő Ábrahám Márta hegedűművész közreműködésével.

MTI [2020.01.10.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje RAM egyéb [2020.01.09.]

Gyors és megbízható hitelkínálat mindenk szolgáltatás [2020.01.04.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu