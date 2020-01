Premier februárban - Tánckrimit készített a Székesfehérvári Balett Színház Egyfelvonásos tánckrimit készített a Székesfehérvári Balett Színház Franz Kafka életéről, a Franc című produkció bemutatója február 4-én lesz a Vörösmarty Színházban. A premier előtti keddi sajtótájékoztatón Egerházi Attila igazgató, egyben a darab rendezője hangsúlyozta, hogy a táncdráma célja nem egy bizonyos kafkai mű illusztrálása, a darab az író ismert és kevésbé ismert alkotásaiból "videoklipszerűen" villant fel részleteket, és így mutatja be a kafkai világlátást.



Hozzátette: a "kafkaizmust" viszik színre, Franz Kafka szemszögéből mutatva be kettős életét, a hivatalnokot és az írót, aki folyton ellentétbe került belső érzéseivel és elképzeléseivel.



Kafkát Fernando Gabriel Luis Luis és Dávid Janík táncolják majd, a díszlet- és fényterv a holland Loes Schakenboes, a jelmezek az ugyancsak holland Bregje van Balen munkái. Az előadás zenéjét Arvo Pärt, Henryk Górecki és Alfred Schnittke műveiből válogatták.



Cser-Palkovics András polgármester örömmel jegyezte meg, hogy a Székesfehérvári Balett Színház létrehozása nem volt hiábavaló, hiszen a visszajelzések folyamatosan pozitívak az intézmény működését illetően. Úgy vélte, sok lehetőség van a színház működésében, amit a mostani művészeti kísérletezés is megmutat, hiszen a krimi és a tánc ötvözete izgalmas előadást sejtet.



Egerházi Attila felidézte, hogy nem először dolgozik Kafka-művekkel, korábban az About Kafka (Kafkáról) című darabjáért a prágai Nemzeti Színházban a legjobb koreográfusnak járó elismerést vehette át.



