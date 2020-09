Álarcos énekes - ő rejtözött a Méhecske maszk alatt A Méhecske álarc alatt Rubint Rella rejtőzött!

Az Álarcos énekesben Gáspár Laci nyomozói székében ezúttal X-Faktoros mentortársa, Puskás Peti foglalt helyet, aki a kilátás mellett a nyomozati munkát is élvezte! A koronavírus miatt hiányzó nyomozó most is az internet segítségével jelentkezett be a showműsorba, ráadásul nyomozati segítséget is nyújtott az újdonsült vendégnek – egy nem mindennapi ajándék, egy nyomozati lexikon formájában! A stúdióban ülő nézők és a Nyomozók döntése alapján a negyedik adásban a Méhecske lepleződött le, aki mögött Rubint Rella, Rubint Réka unokahúga, a népszerű influenszer volt! A Nyomozóknak ezúttal sem jött össze a sikeres gyanúsítás, Hargitai Bea szerint Bódi Sylvit, Csobot Adél szerit Kapás Boglárkát, Sebestyén Balázs tippje Mihalik Enikő volt, a vendégnyomozó, Puskás Peti szerint pedig Szilágyi Liliánát rejtette a Méhecske álarc. A világ legőrültebb és legvadabb kitalálós játékában először a Méhecske és az Egér párbajozott, majd újra egy hármaspárbaj következett: a Bika, a Kaktusz és a Zebra csapott össze a színpadon. Végül a Kakas és a Röfi mérte össze előadói tudását. Az Álarcos énekest követően azonnal indítható az Álarc mögött az RTL Moston, ahol a műsorvezetők Csobot Adél és Hargitai Bea ezúttal a Méhecskével, azaz Rubint Rellával beszélgetnek. Az Álarcos énekes következő adásában Nyomozóként tér vissza Gáspár Laci, az események pedig olyan váratlan fordulatot vesznek, amire még nem volt példa a műsor történetében! Még 12 álarc van versenyben, őket továbbra is a tévétörténelem egyik legnagyobb titka övezi: ki van a maszk mögött? Az országos találgatás folytatódik!