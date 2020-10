Óda az énekes madárhoz - új előadással lép színpadra a Magyar Állami Népi Együttes Idesereglik, ami tovatűnt - Óda az énekes madárhoz című új előadással lép színpadra október 30-án és 31-én a Magyar Állami Népi Együttes Budapesten, a Hagyományok Házában. Az Idesereglik, ami tovatűnt - Óda az énekes madárhoz című elődás Tamási Áron eredeti műve nyomán készült (nép)zenés-(nép)táncos színházi feldolgozásában az autentikus folklór felhasználásával, kortársszínházi játékstílussal.



Évekkel ezelőtt az együttes táncosai már adtak elő hosszabb-rövidebb prózai szövegeket is, amely túlmutat a hagyományon, de a parasztember is többször megszólal tánc közben, például csujogat vagy kikéri a mennyasszonyt - hangsúlyozta Mihályi Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes vezetője, a darab rendező-koreográfusa az előadást beharangozó keddi budapesti sajtótájékoztatón.



Az előadásban az eredeti "veretes" székely beszéd inspirálta Tamási Áron-gondolatok mellett megjelenik a mai világ és vendégszövegek is helyet kaptak a darabban, amelyet Kutszegi Csaba írta."Miközben mindent próbálunk megőrizni Tamási Áron szellemiségéből, az előadást maivá kívánjuk tenni" - hangsúlyozta Mihályi Gábor, hozzátéve: a darab látványtervezője Árvai György, jelmeztervezője Szűcs Edit.



Egy mai előadás megszületéshez a rendező-koreográfus szerint szükség van jó gondolatra, mai dramaturgiára, szükséges az a szellemiség, amely ezt a dramaturgiát teljessé teszi, szükség van a tehetséges táncosokra és minden olyan eszközre, amit a mai színház alkalmaz látványban és díszletben.



"Elsősorban előadóművészek vagyunk, de kicsit hittérítők is, mert hiszünk abban, hogy ha ezek a hagyományok az életünk részévé válnak, akkor többek leszünk általa" - mutatott rá a rendező-koreográfus.



Ebben az előadásban a székely lélek és a székely muzsika kerül a színpadra - hangsúlyozta Pál István Szalonna zeneszerző.



Mint mondta, az autentikus tánczene mellett a kortárs zene is megszólal az előadásban, a madarak énekhangja pedig kórusban szólal meg. "A zene alapja a hagyományban kapaszkodó népzene és onnan lépünk ki az álomvilágba, a varjak táncától kezdve más jelenetekig, hangszerelést tekintve rendkívül izgalmas előadásról van szó, az együttes tagjai által felvállalt prózai részekből pedig kiderül, hogy a táncosok kiváló színészek is egyben" - mondta.



Tamási Áron darabjából kortárs mai előadás született - hangsúlyozta Kutszegi Csaba, az előadás írója, a rendező munkatársa.



Kutszegi Csaba Tamási három felvonásos színdarabjából egy olyan szövegvázat hozott létre, amely megadja a cselekmény ívét és a szereplők karakterét, a darab jó része azonban táncból és zenéből áll, de vendégszövegek is szerepelnek benne. József Attila Óda című költeményéből a történet csúcspontján hangzik el részlet, de Shakespeare- és Weöres Sándor-szövegek is megszólalnak. Kiemelte: céljuk az volt, hogy megmutassák, "a folklórba minden belefér".



Árvai György díszlettervező arról beszélt, hogy az előadás látványvilágát vetített képek is színesítik. Olyan képzőművészeti mozgóképanimáció készül, amely szinte végigkíséri a dramaturgiai állomásokat, többek között segítő, értelmező szándékkal. A képanyag alkotója Korai Zsolt.



Az Idesereglik, ami tovatűnt - Óda az énekes madárhoz című új előadás ma játszódó történetében kihűlt kapcsolatban kínlódik két negyven felé közeledő pár. A nők, Eszter és Regina már szeretnének megállapodni; a férfiak, Lukács és Máté életkezdési dilemmában őrlődnek: halogatják a családalapítást, mert előbb stabil egzisztenciát akarnak teremteni.



A párkapcsolati válságban a nők elvarjúsodnak, a férfiak a pohár felé nyúlnak és élvezetek hajszolásáról ábrándoznak. Mindkét párnak két tizenéves fiataltól kell megtanulnia, hogy az embert boldoggá csakis az őszinte, tiszta szerelem teszi és csak az adhat az életkezdéshez elegendő bátorságot. - MTI - [2020.10.20.]