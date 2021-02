Operett online februárban is - új produkciókkal A legsikeresebb előadásokkal, sztárszereposztással, és meglepetés koncerttel találkozhatnak a Budapesti Operettszínház nézői februárban is a virtuális térben. Az Operettszínház online felületén először láthatják A Pendragon-legendát, melyben krimi, misztikum és szerelem ötvöződik. A Szerb Antal regénye alapján készült zenés színházi adaptáció Kovács Adrián zeneszerző és Galambos Attila szövegíró tollából született. A walesi históriában végig ott lebeg a Pendragonok jelmondata: "Hiszek a testnek feltámadásában!"



Február 6-án, 19:00-tól még egyszer megtekinthető a Tajtékos dalok - Boris Vian revü. Aki januárban lemaradt a francia életérzésről, februárban még bepótolhatja. Az '50-es évek Párizsába kalauzol el minket Földes Tamás, Gubik Petra, Györgyi Anna és Kocsis Dénes.



Februári kínálatból nem hiányozhat az Abigél című musical sem, mely két szereposztással is megtekinthető lesz egy-egy alkalommal. Az előadás új aspektusból közelít a szívet melengető, sírós-nevetős történethez, melynek főszereplője Vitay Georgina visszaemlékezik életének egyik legmeghatározóbb korszakára, gimnáziumban töltött éveire.



Valentin napi programként Dolhai Attila 2020-as lemezbemutató koncertjét láthatják. Az online színpadon a Visszatérés és a Mi muzsikus lelkek című lemezek legismertebb dalai csendülnek fel. Az est közreműködői Dolhai Attila mellett Fischl Mónika, Janza Kata és Vágó Zsuzsi. A koncert egyik fő különlegessége, hogy Dolhai Attila lánya, Dolhai Luca is színpadra lép.

Az operettek szerelmeseit is új online produkciókkal várják a hónap második felében: februárban ismét új szereposztással látható az operettek nagy klasszikusa, a Csárdáskirálynő Lévai Enikővel, Bakos-Kiss Gáborral, Erdős Attilával és Bojtos Lucával a főbb szerepekben. Kacsóh Pongrác gyönyörű daljátékával, a János vitézzel is debütál egy új szereposztás, főbb szerepekben György-Rózsa Sándor, Lévai Enikő, Pete Ádám és Lukács Anita lépnek az online színpadra.



