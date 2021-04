Gratulálunk! Magyar zenész kapta a rangos díjat Eötvös Péter karmesternek, zeneszerzőnek ítélték a 2020-as BBVA Frontiers of Knowledge Award díjat művészet kategóriában. A spanyol BBVA bank 2008-ban alapította a BBVA Frontiers of Knowledge Awardot, amelyet számos tudományterületen és egyetlen művészeti kategóriában ítélnek oda. A zene és opera kategóriában korábban Pierre Boulezt és Kurtág Györgyöt is díjazták. A kitüntetés 2020-as kiadásának művészeti díját Eötvös Péternek ítélték oda eddigi munkásságáért - közölte az Eötvös Péter Kortárs Zenei Alapítvány pénteken az MTI-vel. A díjról minden évben független kuratórium dönt nemzetközi szaktekintélyek és művészeti szervezetek jelölései alapján. Eötvös Péter karmester, zeneszerző, professzor a második magyar alkotó, aki elnyeri ezt a neves díjat.

Eötvös Péter 1944-ben Erdélyben született, Budapesten nőtt fel, a Zeneakadémián zeneszerzést tanult, majd huszonkét évesen Kölnbe került, ahol karmesterdiplomát szerzett. Tanulmányai alatt egy évig a kölni operaházban korrepetitorként dolgozott, majd Stockhausen együttesével 1970-ben fél évet töltött Japánban, az oszakai világkiállításon, ami nagy hatással volt előadóművészi attitűdjére és zeneszerzői gondolkodására. Évtizedekig élt Nyugat-Európában (Németországban, Franciaországban és Hollandiában), majd 2004-ben visszaköltözött Budapestre. Közben karmesterként és zeneszerzőként világhírűvé vált, tanárként pedig generációkkal ismertette meg a kortárs zenét. Az Eötvös Péter Kortárs Zenei Alapítványt 2004-ben alapította meg, amelynek a Budapest Music Center ad otthont. Évente több mesterkurzust vezet fiatal karmestereknek és zeneszerzőknek, valamint 2018-tól elindította az alapítvány mentorprogramját.



Eötvös Péter legutóbbi mesterkurzusán a Budapest Music Centerben a 95. születésnapját ünneplő Kurtág Györggyel együtt tanította a mentorprogram résztvevőit, valamint nemrégiben mutatta be a Pannon Filharmonikus Zenekarral Sirens's Song című zenekari művét, 2021 novemberében pedig legújabb, Sleepless című operájának ősbemutatóját vezényli a Berlini Állami Opera színpadán. [2021.04.25.]