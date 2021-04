Júliusban jön a Bánkitó Fesztivál 2021 A Bánkitó fesztivál fesztivált idén 2021. július 8 – 2021. július 10 között rendezik meg. Nem csak egy fesztiválról van szó, hanem egy közösségről A Bánkitó fesztivál számtalan civil szervezet, színházi alkotó és képzőművész munkáját fogja össze évről évre minden júliusban. Sok független alkotó számára ez az egyetlen olyan kulturális rendezvény, ahol a munkáját több ezer fiatal elé tudja tárni, ezért a szerzvezők felelősségüknek érzik és mindent meg akarnak tenni annak érdekében, hogy a járvány elhaladtával is biztosítani tudják azt a rendezvényt a tó körül, ahol a jelenleg ellehetetlenített szervezetek és alkotók befogadó közegre találhatnak. Bánk egy ici-pici település Nógrád megyében, közepén a nem is olyan kicsi Bánki-tóval. A tó mellett a faházak és a mindent körbefogó erdő közt elterülő kis tisztásokon megbújó helyszínek teszik a Bánkitót, több mint tíz éve, igazán különleges fesztivállá, ahol minden évben egy olyan fontos és aktuális társadalmi téma hatja át az összes programot és üzenetet ami mellett már nem lehet csak úgy elbulizni senkinek. A fesztivál fő célja a progresszív, kortárs kultúra képviselete, hazai művészeti, kulturális trendek alakítása és egy társadalmi kérdésekre fogékony közösség létrehozása. Az idei fesztiválra a a tavalyról megtartott bérletek is érvényesek lesznek. [2021.04.30.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu