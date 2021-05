Kesselyák Gergely: "Az a dolgunk, hogy elvigyük az emberekhez a zenét" A Margitszigeti Színház klasszikus zenei sorozatát június 5-én az ország legnagyobb zenei együttese és kórusa, a Nemzeti Énekkarral kiegészült Nemzeti Filharmonikus Zenekar indítja el, Mozart kétzongorás versenyművével, Lucas & Arthur Jussen holland zongoraművészek közreműködésével, a második részben Carl Orff: Carmina Burana című népszerű műve csendül fel Kesselyák Gergely vezényletében, a Magyar Állami Operaház Gyermekkara közreműködésével. A Margitszigeti Színház programjában hagyománnyá vált, hogy a klasszikus zenei sorozatot az ország legnagyobb zenei együttese és kórusa, a Nemzeti Énekkarral kiegészült Nemzeti Filharmonikus Zenekar indítja el, a Magyar Állami Operaház Gyermekkara közreműködésével. Ez idén sem lesz másképp, hiszen a szezon második napján, június 5-én, Wolfgang Amadeus Mozart két zongorára írt Esz-dúr versenyművének, valamint Carl Orff Carmina Burana-jának szólamai töltik majd meg a színpad előtti óriási teret. A zenekarhoz ráadásul ezúttal a két világhírű, holland származású zongoraművész, Lucas & Arthur Jussen is csatlakozik, akik fiatal koruk ellenére, már évek óta a nemzetközi hangversenyek meghatározó szereplői. A koncertet a Liszt-díjas érdemes művész, Kesselyák Gergely vezényli. „Az a dolgunk, hogy elvigyük az emberekhez a zenét, és nagyon örülünk, hogy ezt újra személyesen tehetjük. Ez egy euforikus érzés, és mint mindig, megpróbáljuk most is a tőlünk telhető legjobbat nyújtani.” – mondta a karmester. „Bár az Operában rengeteg online közvetített előadásunk volt, ezért azt nem lehet mondani, hogy kiestünk a szakmai gyakorlatból, a közönséggel való személyes kapcsolat lélekre és adrenalinra gyakorolt hatása bizonyára nekünk is újszerű élmény lesz. Az online koncertek megerősítettek bennünket abban, mennyire fontos, hogy az élő közönség is ott legyen és velünk együtt lélegezzen. Ez egy olyan társasjáték, amelyben nekik is óriási szerepük van. Segítenek, hogy a koncentrációnkat olyan dimenzióba emeljük, amire a kamerák előtt nem biztos, hogy képesek vagyunk.” Kesselyák azt is elárulta, a tavalyi nyitás utáni második koncertjét épp a Margitszigeti Színházban vezényelte, augusztus 19-én. „Nagyon szeretek itt vezényelni, egyáltalán a nyári esti, kultúra, opera játszás a szabadban szerintem egy nagyon fontos eleme az operaéletnek.” „A nyáresti szabadtéri opera játszás semmihez nem fogható élmény, bár nem helyettesíti a koncerttermek akusztikus élményét, azonban a természeti adottságok, a szabadtér atmoszférája még vizuális élménnyel is kiegészül a Margitsziget szabadtéri színházában. Jó, hogy adódik lehetőség erre is, meg arra is. Most a nyári szezonban a szabadtéri színházé a főszerep!



Jegyvásárlás



Margitszigeti Színház

Fotó: Marco Borggreve [2021.05.19.] Megosztom: