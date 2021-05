Képgalériák • Dimash születésnapja Nincs elég szó kifejezni örömünket - Dimash születésnapja Nagy hagyomány Dimash rajongói - a Dears - körében az egész világon, hogy mindenféle kedves meglepetéssel készülnek kedves művészük köszöntésére. Dimash is szokott készülni – születésnapja alkalmából - valamilyen ajándékkal szeretett kedvesei (a Lovely Dears) számára.



Örömet hordoz ez a nap mindenki számára – illetve a készülődés izgalma és öröme már hetekkel, hónapokkal előbb hatalmába keríti a köszöntőket, főleg, hogy most a kényszerű elzártság alatt is kifejezzék ragaszkodásukat és nem lankadó, kitartó szeretetüket - minden idő és távolság ellenére – Dimash iránt. Üzeneteik hűen tükrözik az élő koncertek utáni vágyakozásukat, hogy végre élőben is láthassák és hallhassák a világhírű művészt , valamint erőt adjanak Dimashnak és egymásnak a várakozás feszültségeinek elviselésére. 1994 május 24-én, Amerikában, Michael Jackson dedikálta egy plakátját egy rajongójának, Sylvia Sandovalnak. Rá is írta a dátumot a hátoldalra. Egyikük sem sejtette, hogy pontosan azon a napon, a kazahsztáni Aktobe városában látta meg a napvilágot Dinmukhamed Kanatuly Kudaibergen, aki később majd meghódítja a világot, mint Dimash Kudaibergen.



A kis Dimash művészcsaládba érkezett, Kanat Kudaibergenuly Aitbayev és Szvetlana Aitbayeva első gyermekeként. Kazah szokás szerint az elsőszülöttet a nagyszülők nevelik: Miua Nizamutdinova nagymama és Kudaibergen Aitbayev nagypapa tanáremberek voltak, a nagypapa kiváló játékosa a kazah nemzeti hangszernek, a dombrának. Nevét Dinmukhamed (Dimash) Akhmedovich Kunayev államférfi után kapta, hogy ő is olyan nemes jellemmel rendelkezzen majd. Dimash érdeklődése a zene iránt már 2-3 éves korában megnyilvánult, szülei révén sokat járt a színpad közelében. Zenei tanulmányait 5 éves korában kezdte zongorázással, de fokozatosan áttért az éneklésre. A zenei tanulmányok lépcsőfokait végigjárta, egyre magasabb szintre jutva. Jelenleg a Kazah Nemzeti Művészeti Egyetem doktorandusza, énekművészi, zeneszerzői diplomával. Egyik fő érdeklődési területe a tradicionális kazah népzene és hangszerek bevonása a mai kor zenéjébe Kenes Dujsekejev, Másik különösen erős vonzódása és érdeklődési köre Michael Jackson művészete. Amikor pár éve Kaliforniában járt, Sylvia Sandoval egészen hiheteten módon észrevette őt az utcán, utánament és másnap átadta Dimashnak a több, mint 20 évig féltve őrzött plakátot, mert úgy gondolta, Dimashnál jobb és méltóbb helyen nem is lehetne. Csodás a véletlenek sorozata. Szinte minden rajongója véletlenszerűnek vagy inkább sorsszerűnek élte meg a vele való megismerkedést, sajnos, a találkozás csak keveseknek adatott még meg a magyar rajongók körében is, hisz a 2020-as prágai koncertet is 2022-re halasztották már a covid miatt. Így a net lett a fő kapcsolattartási hely. Ezért itt (is) köszöntünk Kedves Dimash! Nincs elég szó és hely kifejezni örömünket és hálánkat, hogy Veled egy korban élhetünk és ismerhetjük a dalaidat, a művészi hitvallásodat, az életvezetésedet, aminek példájával tanítod az egész világot. Kívánjuk, hogy minden álmod váljon valóra, érd el, amit titkon őrzöl a szívedben! Légy erős, egészséges, szeretett családoddal együtt! Sok boldogságot kívánunk mind a munkádban, mind a magánéletedben! Isten áldjon! Fogadd szeretettel néhány magyar Dear jókívánságait! Hála Köszönöm a Tőled kapott érzéseket, Köszönöm, hogy hallgathatlak nap mint nap! Páratlanul szép és érzelmekkel teli hangszíned szinte átölel és simogat. Köszönöm a könnyeket, Köszönöm a mosolyokat! Köszönöm azt, hogy létezel és énekelsz nekünk sokat! Köszönöm a gyönyörű hangot, Köszönöm a szebbnél szebb dalokat! Köszönöm, hogy Neked verseket írhatok, Köszönök mindent, amit adsz! (Bea) Құрметті Димаш! ! Сізге өте жақсы туған күн тілеймін! Менің өмірімді өзгертуге көмектескеніңіз үшін рахмет! Сізге өміріңізде көп бақыт тілеймін (Зсолти) Köszönöm,hogy van nekünk, köszönöm a boldog pillanatokat, amit a dalai által átélhetek! Köszönöm a kedves anyukájának, Svetának, hogy ilyen csodálatos EMBERREL ajándékozta meg a világot! (Judit) A hangod suttogasa, mélysége, magassága elrepít egy másik univerzumba, ahol a lélek megnyugvást kap, feltölt szeretettel, békességgel, nyugalommal, ami semmihez sem hasonlítható, felemelő érzés! A pörgős, vidám dalaid hihetetlen boldogságot sugároznak, jó kedvre derítenek, videoklipjeid páratlanok, bárki bármit mond, csak járd a sajat utad, tudatosan felkészült vagy a világ meghódítására a tehetségeddel, a szorgalmaddal, az empátiáddal, a kedvesekkel való kommunikációddal, példamutató hazaszereteteddel. A hazádról szóló dalokkal lelkeket kapcsolsz össze a világ minden zugábol, amit szívből köszönök és kívánom, hogy minden álmod teljesüljön! (Magdika) Kedves Dimash! A szavaiddal élve: "A dombra minden kazah szívében benne van ", Te pedig a mi szívünkbe vagy zárva! Dalaiddal annak húrjait pengeted! Köszönöm Neked az új életemet, hogy a hangoddal gyógyítasz és hogy általad nagyszerű embereket ismerhettem meg! Isten éltessen sokáig! (Marika) Kedves Dimash! Lehetetlen szavakba önteni, hogy mennyi mindent adsz nekünk a csodás hangod, a gyönyörű dalaid és a rendkívüli személyiséged által. Köszönöm, hogy vagy nekünk és köszönök mindent, amit tőled kapunk. Remélem, minden álmod hamarosan valóra válik! Nagyon Boldog Születésnapot kívánok!" (Kati) Drága Dimash! Végtelenül hálás vagyok a sorsnak, hogy veled egy időben létezem és hogy az utamba sodort, nem hiszem, hogy ez véletlen volt. A művészi és emberi tisztaságod rabul ejtett. Olyan, amikor hallgatlak, mint a csobogó patak, a finom tavaszi szellő, a puha selyem érintése… Minden, ami szép és jó az életben…. Nem tudom elégszer megköszönni! Azt kívánom, az életed legalább olyan sikeres legyen, mint az énekesi pályád, teljesüljön minden kívánságod! Végtelen szeretettel és hálával gondolok rád mindig ebből a kicsi, de gyönyörű országból, a hazámból, Magyarországról (Era) Kedves Dimash! Kívánom, hogy teljesüljön minden álmod, szakmai és magánéletben egyaránt. Köszönöm a csodálatos érzést, amit a hangoddal, megjelenéseddel kapok tőled! Üdvözöllek, ölellek Magyarországról (Mónika) Boldog vagyok, hogy hallgathatom a csodálatos dalait! Köszönöm a sok szeretetet, amit ad nekünk! Kívánom, hogy legyen mindig boldog és egészséges! Teljesüljenek a vágyai és teljes szívvel lélekkel mindig támogatni, szeretni fogjuk! És jövőre ott leszünk a koncertjén ! (Éva) Kedves Dimash! Egy nagy ölelést küldök Magyarországról születésnapjára sok szeretettel. Jó egészséget és a legnagyobb sikert kívánom a munkájához! Köszönöm mindazt a csodát, amit küld nekem az előadásai során. Szeretettel! Amikor boldog születésnapot kívánunk valakinek, akkor nem csak Őt köszöntjük, hanem köszönetet mondunk azért, hogy ő az életünk része. Én köszönöm, hogy Dimash van nekünk, és kívánom Neki, hogy annyi boldogságot és szeretetet, megértést kapjon a magánéletében és a karrierjében, amennyi szép és boldog percet ad Ő a világnak a zenéjén és a személyiségén keresztül. Hosszú, boldog életet, és jó egészséget kívánok!" (TaMara ) Kedves Dimash! Boldog születésnapot kívánok Magyarországról! (Zsuzsa) Kedves Dimash! Nagyon boldog születésnapot sok szeretettel! Kívánom,hogy elérje a céljait és váltsa valóra az álmait! (Ágnes) Happy Birthday, Dimash! Dimash Dears Hungary [2021.05.22.]