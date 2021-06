Királylány! - Retro feelingű klipes dallal jelentkezett Hársházi Szabi A 80'-as évek zenéjét és életérzését hozza el nekünk Hársházi Szabi a „Királylány” című új videóklipes dalában. A klip főhősnője pedig egy sokak által ismert színésznő. A videóklipben a "Királylány"-t a szépséges Kálmán Henrietta színésznő alakítja, aki a budapesti székhelyű HeArt Társulat alapítója, társulatvezetője; de sokaknak a Barátok közt-ből is ismerős lehet. (2014-ben Harót Judit, 2017-ben pedig Fogarassy Odett szerepében volt látható anno a népszerű telenovellában – ha emlékeink nem csalnak.) Szabi tavaly ősszel állt elő első saját dalával azóta sorra készíti az újabbnál-újabb dalokat saját részre is (nemcsak különböző előadóknak dalszerző-producerként).



Sőt egyre többet találkozhatunk a dalaival és személyével a különböző televíziós zenecsatornákon, főként a Muzsika TV műsoraiban látható mostanság. A niklai származású zenész a 80'-as évek Disco-Funk zenei világát hozza el ebben a dalában. Igazi csemege lehet azoknak akik szeretik az ilyen stílusú zenéket, vagy magát a korszakot.



Nálunk első hallásra betalált a slágergyanús szerzemény, aminek a zenéjét Szabi írta a dalszövegét pedig Kotsy Krisztina. [2021.06.25.]