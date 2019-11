Felejthetetlen Halloween Partyt tartott a Paddy and the Rats Budapesten Elképzelni sem lehet jobb éjszakai programot Halloween estére, mint egy kalózokkal, zombikkal, pszicho bohócokkal és csontvázakkal zsúfolt jelmezbált, zúzós rock zenével megspékelve. Ilyen, változatosabbnál változatosabb jelmezekbe bújt emberek társaságában telt a Halloween éjjel, a fővárosi Barba Negra Music Club-ban is, ahol a miskolci, celtic rockot játszó Paddy and the Rats adta idei utolsó, teltházas koncertjét. Az este szellemisége az igazi ír kocsmák hangulatát idézte, az immáron hagyománynak számító, jelmezes Paddy and the Rats koncerten. A miskolci zenekar ugyanis évek óta a Barba Negra Music Club-ban ad koncertet Haloween éjszakáján, adózva ezzel az ősi kelta hagyománynak, mely szerint minden év október 31-ének éjjelén a holtak szellemei visszatérnek a földre. A legenda szerint a holtak szellemei ezen az éjszakán beköltözhetnek az élők testébe, ezért az embereknek különféle álcázó maskarákba kell bújniuk, hogy képesek legyenek megtéveszteni a holtak szellemeit. A beöltözés természetesen nem volt kötelező, ennek ellenére az emberek nagy része kifejezetten komolyan vette a dolgot. Volt itt bőven halott kalóz jelmezes rocker, piros lufis horror bohócnak öltözött fiúk és lányok, csontváznak álcázott punkok, Joker jelmezbe bújt diákok, és persze a zombi jelmezesek is szép számmal képviseltették magukat. A koncert persze nemcsak a jelmezes őrület miatt telt emelkedett, mégis kissé keserédes hangulatban. A fő ok sokkal inkább az volt, hogy a miskolci kalózok nemrég hozták nyilvánosságra, hogy a hagyományos kelta ünnepet követően egy nagyobb lélegzetvételű, körülbelül fél éves szünetet fognak tartani. A zenészek persze nem hagyták kétségek között rajongóikat, hiszen még a koncert közben is ejtettek pár szót a leállás okairól: Nagyon szerethetően ismerték be két szám felkonferálása között, hogy elfáradtak. Nem is csoda, hiszen az elmúlt időszakban rengeteg koncertet adtak, megfordultak a legnagyobb nyári fesztiválokon, sokat alkottak, gyakorlatilag minden energiát a zenekarra fordítottak. Éppen ideje, hogy egy kicsit az élet többi fontos dolgára fókuszáljanak, amire eddig nem volt idejük. Ennek tudatában egy cseppet sem meglepő, hogy a budapesti koncertre pillanatok alatt minden jegy elkelt. Már a kapunyitás előtt kígyózott a jelmezes rockerekből álló sor a budai szórakozóhely előtt, hiszen ez az a koncerten túl a jelmezes bohóckodásról, az ismerkedésről, az ír kocsmákat megidéző hangulatról és a közös sörözésről is szólt. Előzenekarként újra a zsámbéki fiatalokból álló ethno-beat zenekar, az Aurevoir kapott lehetőséget rá, hogy megmutassa a Paddy and the Rats közönségének is, hogy mit tud és táncba csábítsa a bulizni vágyókat. A legnagyobb rajongók persze pontosan tudták, hogy most egy jó darabig nem láthatják kedvenc bandájukat, ezért a szokásosnál is izgatottabban várták, hogy tíz óra után pár perccel meghallják a már jól ismert introt. Amikor elhangzottak az első dallamok a tömeg teljes extázisban tapsolt, a lányok sikítottak a fiúk ordítottak, mindenki tombolt. Az első számtól az utolsóig együtt ugrált, tapsolt, ordított és énekelt a jelmezes tömeg. Maga a produkció kifejezetten jó volt, látszott, hogy a zenészek nagyon beleélték magukat ebbe az estébe, és érződött, hogy élvezik is minden percét. A bandának minden egyes tagján azt láttam, hogy többet akar adni, hogy minden tudást, élményt és pillanatot a lehető legtökéletesebben és legemlékezetesebben akarja átadni a közönségének. Természetesen elhangzottak a tíz éves zenekar legnagyobb slágerei: a Ghost from the Barrow, a Freedom, Bastards Back Home, és a Where Red Paints is, de nem maradt ki a Tavaszi szél sem a repertoárból. A színpadkép viszonylag egyszerű volt. Gyakorlatilag nem volt külön épített díszlet, csak egy óriási LED fal a színpad hátterében, valamint rengeteg pirotechnikai elem. A hangosítás középen hibátlan volt, hátul már sajnos nem volt túl jó. Ezt azért sajnálom, mert a Barba Negra Music Club egy szuper koncerthelyszín. Könnyen megközelíthető, igényes, kényelmes, és az ott dolgozók is nagyon kedvesek és normálisak. Öröm és boldogság oda koncertre járni. Éppen ezért érdemes lenne ezen még egy kicsit fejleszteni a hangtechnikán, hogy a hátsó sorokból is jól szóljon, különösen azért, mert számos felejthetetlennek ígérkező, teltházas koncert követi még egymást a következő hónapokban is, ahol óhatatlan, hogy sokan legyen a koncertterem hátsó felében is. Ilyen lesz például a Dorothy születésnapi koncertje, Tommy Emmanuel, The 69 Eyes, a Beast In Black, a Leander Kills Luxusnyomor lemezbemutatója, a Junkies 25 éves születésnapi koncertje, a Pokolgép hagyományos metálkarácsonya, és a Road szilveszteri koncertje is. Az Aurevoir-ról is vannak képeink, klikk a setlist után a következő oldalra. Felejthetetlen Halloween Partyt tartott a Paddy and the Rats Budapesten képekben - klikk a fotóra Setlist:

01. One Last Ale

02. Bastards Back Home

03. That’s My Nature

04. Where Red Paints the Ocean

05. Song of a Leprechaun

06. Pilgrim on the Road

07. My Sharona

08. The Captain’s Dead

09. Tavaszi szél10. Wicked Suicide

11. Captain of y Soul

12. Aerolites

13. Ghost from the Barrow

14. Castaway

15. Drunken Sailor

16. The Six Rat Rovers

17. Join the Riot

18. Freedom

19. Time is In My Hands Suri Andi



