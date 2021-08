A Pokolgép tüzelte fel a hangulatot a Barba Negrában - képekben

Július végén adott ünnepi koncertet a Pokolgép a Barba Negra szabadtéri színpadán.



A Pokolgép aranytorkú énekes, Tóth Attila idén ünnepelte 50. születésnapját. Ebből az alkalomból forró hangulatú koncertet adott a zenekar a Barba Negra nagyszínpadán.



A hangulat érezhetően kirobbanó volt a színpadon és a küzdőtéren is, mindenki élvezte, hogy a tavalyi 500 fős bulik után végre korlátozás nélkül a tombolhatott a közönség a zenekar legnépszerűbb dalaira.



A koncert végén a zenekar tortával köszöntötte az ünnepeltet, Z. Kiss Zalánnak is megelőlegezetek egy jókívánságot, közelgő 40. születésnapja alkalmából. Attila zenésztársaitól új mikrofont kapott ajándékba, amit ezen az estén avatott fel. Az új mikrofon remekül működött, bár véleményem szerint Tóth Attila hangja mikrofon nélkül is csodálatosan szól.



A közönség elkántálta Bródy János Boldog születésnapot, című dalát, ami az évtizedek alatt összeforrt Halász Judit nevével. A szűnni nem akaró ovációt Ati szakította meg egy Micimackó dalsorral, szintén a népszerű énekesnőtől, amit a kőkemény metál arcok egy emberként folyatattak a zenekar pedig gitáron kísért.



Boldog születésnapot Ati, legyen még sok ilyen szép napod!



Audrey

Fotó:PetróAdri

Pkolsgép koncert képekben - klikk a fotóra

[2021.08.22.]