Látványos klippel jelentkezett a Pataky Művek Minden túlzás nélkül az év egyik legdinamikusabb dalát készítette el Pataky Gergő együttese, amihez a neves rendező, Jimy J. Hollywood készített látványos videoklipet. A képi világ, a zene és a szöveg találkozása igazi slágert eredményezett. A „Két világ" című dal iskolapéldája annak, hogyan kell slágert írni. Ez a szerzemény ugyanis azonnal a füledbe mászik és máris énekelni fogod. Az EDDA Művek ikonikus frontemberének, Pataky Attilának fia most érett be igazán, aki ezzel a produkcióval az utolsó kétkedőknek is lazán beint, mert egyedül neki van joga tovább vinni azt a bizonyos stafétát. Mint ahogy az elmúlt években, úgy természetesen most is Attila írta a szenzációs dal szövegét, a lelkünkre hatva, kristálytiszta őszinteséggel. Mert mindenki szívéből szól akkor, amikor egy szerelem végét a két világ ellentétével modellez le. „Két világ van, Te a te világod, Én az enyémet élem. Csak azt kaptuk, amit ketten összehoztunk" – szól a dal refrénje. Gergő a Poptarisznya.hu online rádió „Made in Hungary" című műsorában árulta el, hogy édesapja szinte szó szerint visszaadta azokat az érzéseket, amelyeket a dal születésének pillanatában épp átélt a magánéletében. Ez a nóta is elhangzik majd 2021. december 28-án a Budapest SportArénában, az Edda Művek Retro II. elnevezésű koncertjén, ahol Gergő a Pataky Művekkel és magával az Eddával is fellép majd – ahogy az már évek óta hagyomány náluk, hiszen apa és fia együtt énekli a legnagyobb Edda örökzöldeket. Nézd meg itt az új videoklipet, melynek zenéjét a zenekar zseniális billentyűse, Balázs Nándi szerezte: [2021.11.18.]