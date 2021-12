Mary Poppins négyszázadszor repül be a Madách Színházba! - Ünnepi előadás készül a jubileumra December 22-én 400. előadását ünnepli a Mary Poppins musical a Madách Színházban. Disney és Cameron MacKintosh világsikerét 2012 szeptemberében mutattuk be, a páratlan jubileumon szinte mindenki fellép majd, aki az elmúlt 399 alkalommal hozzájárult az előadás sikeréhez. A Mary Poppins musical 400. előadásán három Mary Poppins váltja majd egymást: Auksz Éva, Mahó Andrea és Simon Boglárka, mellettük három Berti is színre lép: Sándor Dávid és Sánta László, valamint Jenővári Miklós, aki éppen a jubileummal egyidőben debütál majd ebben a szerepben. Az apa, George Banks megformálójaként is új szereplőt avatunk, Weil Róbertet. A 400. előadáson Szervét Tibor is velünk lesz majd. Winifredként Gallusz Nikolettet, Koós Rékát és Ladinek Juditot köszönthetjük majd. Bumm tengernagy szerepében szintén új szereplőket üdvözölhetünk: ezentúl Szolnoki Tibor és Pusztaszeri Kornél játssza majd ezt a szerepet. Az elmúlt 9 évben több mint 20 gyerekszereplője volt már az előadásnak, a fináléban ők is vendégeink lesznek. Az előadás végén pedig újra színpadra áll a legelső szereposztás két csodálatos szereplője: Oroszlán Szonja és Csonka András. Egy fantasztikus, nagyívű színművészi pálya lezárására is sor kerül a jubileumi előadáson: Lőte Attila Jászai Mari-díjas művész 87 évesen búcsút vesz a színpadtól. 1957-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, két évig a debreceni Csokonai Színház tagja volt, majd 1959-ben a Madách Színházhoz szerződött. Euripidész, Shakespeare, Csehov-darabok főszerepei, filmek, tévéjátékok sora színesítette pályáját, felsorolni is nehéz lenne legnagyobb sikereit. Mindenkit szeretettel várunk, ünnepeljék velünk a Mary Poppins 400. előadását!



Jegyvásárlás



Madách Színház [2021.12.20.] Megosztom: