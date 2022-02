Ma van A Dal 2022 negyedik válogatója - íme a versenyzők névsora Ma van A Dal 2022 negyedik, utolsó válogatója, a Dunán 19 óra 35 perckor kezdődő élő adásban ismét tíz produkció látható. A közmédia dalválasztója megújult zsűrivel (tagja Wolf Kati, Egri Péter, Ferenczi György és Mező Misi), valamint élő zenével várja a nézőket. Az idei műsorban negyven előadó versenyez Az Év Dala 2022 címért. Ismét a magyar zenéké a főszerep, a zsűri pedig újra a közönséggel együtt keresi Magyarország slágerét. A szombati negyedik válogatóban Detti (dalának címe: Mihez Kezdjek), Ekanem (Hideg szél), a Ketch feat. Pink Edvárd (Börtön), a Kontraszt (Éberálom), a MattSet (Most vagy soha), a Napfonat (Mint a zápor), Palágyi Ildikó (Pillangó), a Stage Dives (Bipoláris egyensúly), a Swing á la Django feat. Koszika (Utazás), valamint a SwingGirls feat. Niko (Nagy a szívem) lép színpadra. Az extra produkcióban Ferenczi György zsűritag lánya, Ferenczi Bora, valamint az 1-ső Pesti Rackák társaságában zenél.



A négy válogatóból adásonként öt, összesen húsz dal jut tovább a két elődöntőbe: négy produkció a zsűri pontjai alapján, az ötödik a közönség szavazataival. Az elődöntőkből négy-négy dal kerül a fináléba, így nyolc dalt hallhatnak újra a nézők. Március 12-én derül ki, melyik lesz Magyarország slágere 2022-ben. A végső győztesről idén is a közönség dönt.



A nyertes dal előadója Az Év Dala 2022, egyben a Petőfi Zenei Díj év dala 2022 elismerésben részesül, emellett tízmillió forintot kap produkciója fejlesztésére, valamint egy tízdalos stúdiólemezt és az egyik felvételhez videoklipet készíthet. A döntőbe jutott nyolc dal minden előadója gazdagodik zenei pályájára fordítható nyereménnyel. Idén is odaítélik a legjobb dalszövegért járó díjat, valamint az Akusztik Dalverseny fődíját.



Az online Akusztik Dalverseny szavazását a műsor végén indítják el A Dal 2022 házigazdái.

Részletes információk A Dal Facebook- és Instagram-oldalán, a https://mediaklikk.hu/adal2022/ oldalon, valamint a műsor hivatalos YouTube és TikTok csatornáján találhatók.

