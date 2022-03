Kapcsolódó cikkek • Bemutatták a Hello Again musicalt a Pinceszínházban - képek Képgalériák • Hello Again! Kapcsolatok • Pinceszínház Két év után újra műsoron a Hello Again! Hosszas kényszerpihenő után ismét látható a Pinceszínházban, Michael John LaChuisa csodálatos zenéivel a nagysikerű és pikáns musical, a Hello Again! A Hello Again című musicalt 2020. február 28-án mutatták be a Pinceszínházban. A világjárvány miatt azonban a premiert követően hosszú idő óta, idén februárban került újból műsorra a darab. Az elmúlt két évben, ugyan többször bekerült a műsornaptárba, de különböző okok miatt folyamatosan halasztásra kerültek az előadások.



„Egy utcalány egy katonával, egy katona egy nővérrel, egy nővér egy diákkal, egy diák egy feleséggel… De mindegy is „hogy hol, kivel, miért”, egy azonban biztos, hogy ezek a találkozások nem éppen horzsolásmentesek. A magasztos szerelem pillanatnyi szükségletté aljasul, amelyben a csillapíthatatlan vágy tetten érhetetlenül válik árulássá, hazugsággá, csalódássá vagy éppen bosszúvággyá. A végeláthatatlan érzelmi és testi adok-veszek közepette pedig csak akkor nyerhet bárki, amikor a másik éppen mindent elveszít. Arthur Schnitzler Körtánc című, örökérvényű férfi-nő története Michael John LaChiusa zenés átiratában születik újjá, és a társadalom legkülönbözőbb rétegeit átszelő izgalmi rohamban egy feleség egy férjjel, egy férj egy sráccal, egy srác egy íróval, egy író egy színésznővel…” – írja a Pinceszínház honlapja.



Szereposztás:

Kurva/Feleség: Fekete Linda

Színésznő/Nővér: Tóth Zsófia e.h.

Férj/Szenátor: Némedi Árpád / Ottlik Ádám

Katona/Srác: Georgita Máté Dezső

Író/Diák: Ember Márk



Zenészek:

Zongora: Kéménczy Antal / Lesták Márton

Dob: Szabó László / Papp Dániel

Klarinét: Oláh Márton / Máté László



Díszlettervező: Szakács Ferenc

Jelmeztervező: Cselényi Nóra

Mozgás: Blaskó Borbála

Zenei vezető: Kéménczy Antal

Fordító: Galambos Attila

Dramaturg: Deés Enikő

Rendező: Dicső Dániel

Mozgás: Blaskó Borbála



Írta és zenéjét szerezte Michael John LaChiusa, Arthur Schnitzler; La Ronde című darabja alapján.



