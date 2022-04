Kapcsolódó cikkek • Előre bejelentett öngyilkosságból gyilkosság - Bemutatták a Network című előadást • Jön a Ma este felnövünk ősbemutató a Centrál Színházban Kapcsolatok • Centrál Színház Call Girlnek állt a népszerű színésznő Pikáns pillanatok helyett a rekeszizmokat mozgatja meg Mészáros Piroska. A színésznő nagysikerű Call Girl című előadása két év után a Centrál Színházba költözik Hallo, ich bin Piroska. Was kann ich für Sie tun? Hey, Piroska speaking. What can I do for you? Hola! Soy Piroska! En qué le puedo ayudar? Mit keres egy színésznő egy multinacionális cégnél? Pénzt, mint mindenki más. Mit csinál egy színésznő, ha nincs színpadon? Például a hangját használja, csak más célokra. Manapság rengeteget halljuk, hogy több lábon kell élni. De ez hogy is néz ki a való életben? Ezekre a kérdésekre keresi egyszerre vicces, elgondolkodtató és drámai módon a választ Mészáros Piroska a Call Girl című one woman showjában. A népszerű színésznő előadása két év után a Centrál Színházban tér vissza. Piroska elmondás szerint a járvány után nem is lehetne aktuálisabb az előadás, hiszen hosszú évekkel ezelőtt a saját bőrén tapasztalhatta meg milyen is, ha szenvedéllyel űzött szakmája helyett valami teljesen mást kell csinálnia. „2013-ig voltam a Nemzeti Színházban. Utána jöttek felkérésesek, forgatások, de 2017-ben egyszer csak ott voltam munka nélkül. Nem tudtam mit kezdjek magammal, teljesen kilátástalan volt a helyzet; szembe kellett azzal néznem, hogy a számlák nem fizetődnek ki maguktól és színház híján civil munkát kellett vállalnom. Több nyelven beszélek, ezért volt talán evidens, hogy call centeres leszek, amikor jött a lehetőség. Rettenetesen nehéz, ám bátor cselekedet is volt ez részemről, ezért is ez a legfőbb, fontosabb személyes történetem a Bátorságok Könyve című online magazinunkban, amit a Terminal Workhouse projekt managerével és barátommal, Gerlits Rékával együtt csinálunk. Szerintem nem kell mondanom, hogy két év pandémia alatt hány ember kényszerült a szakmájától teljesen eltérő állásba, hogy meg tudjanak élni. Gondoljunk csak a művészeti területen dolgozókra vagy a vendéglátósokra” – mesélte Piroska, aki pár hónapig dolgozott „call girl”- ként egy nemzetközi cégnél. „Bátorság kellett ahhoz hogy láthatatlan maradjak, hiszen a színpadon vagyunk mi színészek és a közönség. Különös tapasztalás, hogy míg színésznőként felismernek az utcán, autogramot kérnek, addig egy telefon mögött csupán egy hang voltam a sok közül. A közönség figyel a színházban, mi meg játszunk; pillanatokat, drámákat hozunk létre. Rendkívüli élmény volt számomra ez a pár hónap, kifejezetten inspiráló módon hatott rám. Érdekes, hogy az előadás ötlete Gryllus Dorka fejéből pattant ki ; egy forgatáson együtt öltöztünk, ahol meséltem neki erről az időszaról és Dorka azt mondta; ez baromi jó, meg kéne csinálnod ezt az előadást. Spáh Dávid biztatott az írásra, előtte nem igazán írtam, de itt éreztem, hogy mondanivalóm van. Szerencsére ez a lendület azóta se hagyott alább, ugyanis a Bátorságok könyvén rendszeresen írok interjúkat, bejegyzéseket” – mesélte a színésznő. A Call Girl legközelebb április 19-én, 19:30-kor látható a Centrál Színházban.



