Dimash koncertje Prágában - élménybeszámoló Csehország, Prága, TIP Sport Aréna, 2022.04.16. Dimash Qudaibergen - a covid miatt - két éve halasztott koncertje. Hatalmas a hangulat, sokezren várnak a „kazah srácra" . A kivetítőn mutatják az órát, a közönség visszaszámol , végre megszólalnak a hangszerek és beköszön Dimash. Hófehér, gyöngyökkel gazdagon díszített ruhájában bevonul, miközben már énekel. (Golden, Fly away,). Hatalmas a színpad egy embernek, de nem neki, sőt, ő beragyogja az egész arénát és a 2,5 órás koncert alatt végig bejárja, befutja, ugrálja, oszlopra mászva betölti a teret. A hangja átjár mindenkit, csodálatos finomságú, lágy hangbölcsőben ringat (If I never breathe again, Know), majd ráz fel bennünket (Ogni Pietra, Stranger, Durdaraz), akár egy szenvedélyes tánccal (Give me your love, Be with me), majd közös énekléssel is egy egységbe vonva az összes embert (Daididau, Mahhabat, Unforgettable day). Amikor eljut a Screaming végkifejletéhez, már szakadt bőrnadrágban, vérző térddel, a zavaró bakancstól megszabadulva, zokniban csúszva , a színpad szélén lévő rengeteg virágcsokrot és ajándékot kerülgetve kinyilvánítja, hogy mi vagyunk a családja és „love you more”. Ezen a koncerten először próbálta meg, hogy a közönség három szólamban énekeljen, mint egy hatalmas kórus. Mivel nem szokta, nem mindenki tudta, mit szeretne, de megtanította. Végtelenül szuggesztív személyiségével pillanatok alatt összeállt a hangzás. A közönség annyira tisztelte, hogy amikor a kitartott akkordra Dimash elkezdett énekelni, a nagy többség elhallgatott….de ő tartotta az utolsó hangot és végre újra felerősödött a közönség hangja egy csodás, egységes harmóniában olvadva össze a zseniális művésszel. A zenekar is tapsolt a közönséggel együtt. „Just wow!” Van valami megmagyarázhatatlan, leírhatatlan a jelenlétében, a ragyogó mosolyában és a tiszta tekintetében. Mágnesként vonzza magához egyre közelebb és közelebb az embereket. A flow érzése folyamatos, néha kicsit alábbhagy, de egy-egy kimagaslóbb közönségkedvenc szám után újra és újra még magasabbra csapnak fel a pozitív érzések. Tombol az aréna, állva tapsolnak minden szám után, sikítanak, kiabálnak – igen, az Ave Maria magasztos imája után is. Ez a dal lassan eléri az SOS népszerűségét, talán már meg is haladta. Vannak pillanatok, amikor képes a tömeg néma csendben maradni, amikor Dimash annyira ihletetten énekel, olyan éteri hangokkal ajándékoz meg bennünket, hogy csak ámulattal tudjuk hallgatni, erősen koncentrálva, hogy egyetlen hang se vesszen el, mintha nem akarnánk elveszíteni egyetlen cseppet sem az éltető nektárból , a görög istenek nemes italából. És csöndben maradt mindenki, amikor a koncert végéhez közeledve, az érzelmi csúcsponton, a War&Peace előtt beszélni kezdett. A dalt még ő írta régebben, mert már akkor is foglalkoztatta a gyermekek értelmetlen halála a háborúk miatt. Sajátos felfogásának most csak röviden adott hangot, de utalt rá, hogy aki követte az előző két koncertjét a neten, az tudhatja, mi a véleménye, nem mondja el újra az egészet. Az egész olyan, mintha egy nagy család játszana egy igazi, nagy, ünnepi, szeretetteljes együttlétben. Sok vicces történés is van, pl. bekiabálás a csendbe, amin Dimash is úgy elneveti magát, hogy nem tudja folytatni, de 5 mp múlva ura lesz a helyzetnek és improvizál a dal végére egy olyat, ami nehezen értelmezhető a Dimashból áradó szeretet és elfogadás nélkül: „I love you my Dears, I love you” . Ezek után hogyan lehet nem ünnepelni őt? Kézzelfoghatóvá válik az atya szeretete engedetlen, rosszcsont gyermekei iránt. Mert Dimash csak szeret, szeret és elfogad. Hatalmas érzelmi űrt pótol az egész világnak. Erre tanít mindenkit a példájával. A Dears (így hívja a rajongóit) mindent elkövet a rengeteg biztonsági őr ellenére, hogy a színpad közelébe jusson a virágcsokrokkal, ajándékokkal. Egyikük egy transzparenst felmutatva adja Dimash tudtára, hogy születésnapja van és Chiléből érkezett. Dimash énekel neki egy Happy Birthdayt, természetesen a maga sajátos, fenségesen improvizáló stílusában. Sveta Aitbaeva, Dimash édesanyja, az első sorba ülve, lehúzza a gyűrűjét és a Dearnek ajándékozza. Ováció. Apró, kedves pillanatok a koncertről, amelyek az összetartozást, az egymásnak való örülést fejezik ki, néha oldva a súlyosabb mondanivalójú dalok feszültségét, akár időt is adva a művésznek pár másodperc pihenésre. Azt meg kell jegyezni, hogy az állóképessége, fizikai teherbírása bámulatos, az énektudásáról nem is beszélve. Abban hallhatóan rengeteg munka van, hogy ilyen gazdag a technikai repertoárja is. Bármit és bárhogyan el tud énekelni (csak úgy viccből Mozart Varázsfuvola operájából az Éj királynője áriáját is), a 7 oktáv körüli hangterjedelmével együtt ezt mind az érzelmi kifejezés szolgálatába állítja és…. adja tovább gazdagon árasztva, kapott tehetségével fűszerezve a kegyelemnek megélt csodát. A videók valamit megéreztetnek az ő tudásából, kapott küldetéséből, de amikor élőben énekel, amikor mezítelen lélekkel áll egy helyben és csak a hangja árad, körbeölelve mindenkit, akkor nagyon határozottan megfogalmazódott bennem, bennünk, sokakban, hogy ez az éteri, angyali hangokat közvetíteni képes „egyszerű kazah fiú” (?) a világ legnagyobb művészi kvalitásaival rendelkezik, minden tekintetben. Géniusz. Magasan és egyre fényesebben ragyogó csillag. A koncert maga nagyon gondosan szerkesztett: a dalok sorrendje, hangulata mind-mind alaposan átgondolt rend szerint hangzott el, változatosságával is fenntartva a feszült figyelmet a közönségben. Mindenképp meg kell említeni, hogy a kazah népi hangszerek is helyet kapnak a koncert műsorában. A dombrán Dimash játszik, a kobyzon Olzhas Qurmanbek a Strangerben és a Qairan Elimben. Ez utóbbit már egészen máshogy énekli Dimash, mint 2020 nyarán, a premieren. Sokkal erőteljesebb, kétségbeesettebb a mostani megfogalmazása. Dimash ruhái csodásak, elegánsan, nemesen mértéktartók. És viseli őket méltósággal, kifejezve kazahságát, szülőföldje hagyományait. Mert ez nagyon fontos neki, a népe felemelése és amúgy általában is az emberek lelkének magasabb rezgésre emelése. Nem véletlenül kapta meg márciusban Dubajban az EMIGALA Fashion Awards rangos elismerését is. (https://zene.hu/20220405_dimash_qudalbergen_koncertek_tavasszal) A színpadképek, a világítástechnika mind a dalok mondanivalóját emelik ki és erősítik a hatást. Hogy a zenekar és a vokalisták is profik, ahhoz nem fér kétség. Alig venni észre őket, de ez a jó, alázattal kiszolgálják Dimasht, minden szinten. De Dimash tudja azt, hogy ők nagyon sokat tesznek azért, hogy a közönségnek minőségi élményekben legyen része, ezért a koncert végén egyesével bemutatja a zenészeket, egész hosszú jammeléssel egybekötve. Ő is részt vesz mindenkivel egy kis közös duó-improvizációban, énekel és dobol, amit láthatóan nagy örömmel csinál. A hangminőség nagyszerű, Erlan Bekchurin hangmérnök munkája kiváló, nincsenek zavaró momentumok. Illetve akadnak problémák, de azt úgy oldják meg pillanatok alatt, hogy szinte fel sem tűnnek. Ebben is profizmust érzékelünk. A koncerten elhangzott dalok mind-mind elementáris hatásúak voltak. A negyedik szám, az Ogni Pietra alatt omlott le a nyilvánosan viselkedő arcom: átadtam magam a flow érzésének és szabad utat engedtem a könnyeimnek. Végtelen hálát éreztem, hogy ott lehettem, hogy élőben hallhattam a ragyogó művész ragyogó éneklését, hogy igazi művészi élményben lehetett részem. A látvány szépsége, monumentalitása, a zene ereje, Dimash lézerpontosan képzett hangjainak jelzőkkel már le nem írható tiszta gyönyörűsége vezetett a katarzishoz. Sok híres koncertje van, sok olyan dala, amit valamelyik koncerten úgy adott elő, hogy bevonult a Dimash-történelembe, sőt, a világ zenetörténetébe, pl. a kínai esős koncert és a Jasmine, a kijevi Know és Late Autumn, a New Yorkban tartott teljes koncert, a Bastau koncertről a Daybreak és a Daididau , a japán Ikanaide, az Ogni Pietra, Passione, vagy Sinful Passion, 2021 Vitebszk és Szocsi, a Youku show minden dala, vagy az SOS az I am Singer versenyről. De a Qaraqym Ai és a Qairan Elim , a koncerten még nem hallott Kieli Meken és az Amanat, az Ómir Óter online koncertes elementáris erejű bemutatójával együtt mind emlékezetes valamiért, leginkább a katarzisért. Ehhez az egyáltalán nem teljes sorhoz csatlakozik most az egész prágai koncert a maga fényességével, Dimash fantasztikus jó formában lévő hangjával, vidámságával, áradó szeretetével. Nagy ajándék ő a világnak. Figyeljünk rá még jobban. A dalaival mindent elmond, amit tennünk kell. 