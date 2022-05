Hoverphoonic, Belau koncert lesz az Akváriumban A ’90-es évek évek hangulatát oltja modern, komplex dark popzenei köntösbe Belgium egyik legismertebb zenekara, a Hooverphonic. A Mad About You és számos további slágere révén ismert csapat május 20-án, péntek este játszik az Akváriumban, a Belau koncertjét követően. A Hooverphonic mindig is szeretett letérni a járt ösvényekről. A több mint 25 éve alapított flamand zenekar a kezdeti, trip hop zenei alapokról indulva mára egyedülálló, pszichedelikus hangulatú, rock és elektronikus elemeket egyaránt magába olvasztó dark pop hangzást alakított ki, amit meghallva rögtön rájuk ismerhetünk. A csapat nagy slágerei közt van a 2Wicky, az Eden, az Anger Never Dies, az Amalfi, a Badaboum vagy a 2000-es Mad About You is.



Számos daluk vált ismertté filmek és filmsorozatok betétdalaként. Az ezredforduló előtt a Lopott Szépség, a Tudom, mit tettél tavaly nyáron és A nap árnyékos oldalán című filmekben hallhattuk őket, de zenéjük feltűnt a CSI, a Döglött akták vagy éppen a Netflixes Umbrella Academy sorozatokban is. Az Eden például a legendás tinihorror filmben hangzott el.



A két alapító, a dalszerzéssel is foglalkozó Alex Callier basszusgitáros-billentyűs és Raymond Geerts gitáros mellett most ismét a korai évek meghatározó énekesnője, Geike Arnaert áll velük a színpadra. Ez remek alkalom lesz arra is, hogy megidézzék a klasszikusnak számító The Magnificient Tree album nagy slágereit, de terítékre kerülnek frissebb dalok, és minden bizonnyal készülhetünk néhány meglepetésre is. A Belgiumot az Eurovíziós Dalfesztiválon is képviselő csapat egyik friss dala a 2021-es, Hidden Stories című albumon található Thinking About You.



A Hooverphonic budapesti koncertjére május 20-án kerül sor az Akvárium Klubban, méghozzá a Belau koncertje után. A 2015 óta működő csapat elektronikus alapokra építkező, kifinomult popzenéje egyfajta menedéket kínál a modern embernek, azt ígérve, hogy „elvisz minket a tengerhez”. Elegáns ütemeik vágyakozó, kifinomult dalszövegekkel kínálnak enyhülést a szellemnek, miközben az egyén mélységeit bejáró, öntudatos életvitelhez vezető utat mutatnak fel. A tenger mellett a természet sok más eleme is inspiráló erővel hat a Kedves Péter és Buzás Krisztián alkotta párosra, akik dalaikban különböző énekesnőkkel dolgoznak együtt a világ minden tájáról – többek között ezért is a Belau a legjobb választás az est vendégzenekarának. Dreamstate című friss dalukban például az ausztrál énekesnő, Akacia működött közre.



A CONCERTO Music bemutatja: The Magnificent T(h)ree Tour 2022

2022. május 20., péntek 19 óra

Budapest, Akvárium Klub

Hooverphonic, Belau koncertek

Belépő: elővételben 7500 Ft, a koncert napján 8500 Ft Jegyvásárlás [2022.05.18.] Megosztom: