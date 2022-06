Extrém pasik, fülbemászó dalok, szakmai elismerések - ez az EXOPOP!

Megjelent a pop-rock formáció debütáló albuma

Néhány hete a Légrádi Antal Tehetségkutató Fesztiválon díjazták az Exopop zenekart, amely egyre nagyobb népszerűségnek örvend hazánkban.



A Fülöp Ádám - énekes által vezetett pop-rock formáció az első hely bezsebelése után pár nappal később megjelentette a Végtelen terek című debütáló albumát is, amelyről megérkezett az Olvad a jég című dalhoz készült videóklip is.



A kisfilm egy nagyon különleges aspektusba helyezi a dalszöveg üzenetét, melyben a srácoknak Korponai Kitti terapeuta volt a segítségére. Ez pedig egyáltalán nem meglepő a feltűnő színpadi viseletéről is ismert zenekar tagjaitól.







Természetesen a zenekar jelenleg is számos dalon dolgozik, a Super Size stúdió legénységével, melyek mellett a nyári szezonban is egyre több színpadon - és rendezvényen lesznek megtalálhatóak.



Legközelebb június 26-án Tatán, majd július 29-án az Analog Music Hall szabadtéri színpadán lesznek láthatóak a srácok, utóbbi egyébként a lemezbemutató koncertjük lesz. A teljes turnémenetrend mgtalálható a Facebook oldalukon!

[2022.06.08.]