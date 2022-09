Csúccsal zárt a SZIN - képekben A Tisza-parti fesztivál egyedi hangulata, a nemzetközi sztárok sora és a hazai zenei élvonal legjobb koncertjei a járvány előtti hangulatot idézték Szegeden, sőt a látogatószám meg is döntötte a 2019-es korábbi rekordot. Már az elővételes jegyeladásból kiderült, hogy hatalmas az érdeklődés az idei SZIN iránt, a bérletek a fesztivál előtt elfogytak, a szombati napijegyeket pedig már péntektől nem lehetett kapni. Egy frissen készült felmérésből kiderült, hogy a SZIN legnagyobb vonzereje még mindig és évek óta „a buli, a barátok, a zene és a fesztivál egyedi hangulata” – mondják a legnagyobb nyárzáró résztvevői. 30y képekben - klikk a fotóra Dorogi képekben - klikk a fotóra Esti Kornél képekben - klikk a fotóra Ivan and the Parazol képekben - klikk a fotóra Magna Cum Laude képekben - klikk a fotóra Useme képekben - klikk a fotóra Valmar képekben - klikk a fotóra Wellhello képekben - klikk a fotóra

A szervezők készültek is a nagyobb érdeklődésre. Egyrészt több beengedőponttal és a bejárat és kijárat szétválasztásával könnyítették meg a ki- és bejutást.



Színesebb lett a fesztivál gasztronómiai kínálata is és a szolgáltatások sorával is követték a szervezők a nagyobb keresletet. A fesztiválon készült kutatásból az is kiderült, hogy a látogatók által leggyakrabban használt szolgáltatások a környezettudatossághoz kapcsolódnak, így magasan vezet a re-pohár és a szelektív hulladékgyűjtés. Az elégedettségre vonatkozó kérdésnél legtöbben a fellépők sorát, a szervezés minőségét és a fesztivál tisztaságát említették.



A nyári fesztiválszezonnak ezzel vége, de a SZIN szervezői már a következő évre készülnek. A legnagyobb múltú fesztiválunk 2023-ban lesz 55 éves, és már most beírhatjuk a naptárba: SZIN 2023. augusztus 23-26. [2022.09.11.] Megosztom: