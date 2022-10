Folytatódott a Dancing with the stars 2022 - nézd vissza a 3. adás produkcióit

A Dancing with the Stars harmadik évada folytatódott! Nyolc páros vette fel a harcot a harmadik élő show-jában!

Bámulatos bevonulás: Kezdődik a Dancing with the Stars 3. élő show-ja

Fantasztikus nyitánnyal startolt el az Emlékek Éjszakája

Igazi múltidéző slágerrel indította útjára a Dancing with the Stars tánckara a harmadik élő show-t! Nézd vissza Te is a produkciót!

Az Emlékek Éjszakáján Pink 2006-os slágerére mutatta be paso doble produkcióját a parketten Vavra Bence és táncpartnere, Lissák Laura!

Dancing With The Stars 2022 3. adás - Vavra Bence és Lissák Laura: Paso Doble

Még a ruháitól is megszabadult Somhegyi Krisztián, aki egy igazán látványos koreográfiával ˝ugrott fejest˝ a quickstep-be táncpartnere, Tóth Katica oldalán!

Somhegyi Krisztián és Tóth Katica: Quickstep

Az Emlékek Éjszakáján igazi dominikai szambával lépett parkettre a Black Eyed Peas slágerére Pap Dorci és Baranya Dávid!

Pap Dorci és Baranya Dávid: Samba

Egészen Párizsig slowfoxozott a parketten az Emlékek Éjszakája során Iván Bence és táncpartnere, Stana Alexandra!

Iván Bence és Stana Alexandra: Slowfox

Az Emlékek Éjszakáján Bárdosi Sándor és Szőke Zsuzsanna az S Club 7 slágerére mutatta be jive produkcióját!

Bárdosi Sándor és Szőke Zsuzsanna: Jive

Megható bécsi keringővel érkezett a parkettre az Emlékek Éjszakáján Berki Mazsi és táncpartnere, Bonyhádi Ferenc.

Berki Mazsi és Bonyhádi Ferenc: Bécsi keringő

Élete egyik legmeghatározóbb pillanatát elevenítette fel a táncparketten Kökény Attila, aki cha cha cha-t táncolt partnerével, Mikes Annával a harmadik élő show-ban.

Kökény Attila és Mikes Anna: Cha Cha Cha

Egy igazán szívbemarkoló kortárs koreográfiával lépett parkettre az Emlékek Éjszakáján Csobot Adél és táncpartnere, Hegyes Berci!

Csobot Adél és Hegyes Bertalan: Kortárs

Bárdosi Sándor és Szőke Zsuzsanna valamint Berki Mazsi és Bonyhádi Ferenc kerüljön a veszélyzónába. Végül Bárdosi Sándornak kell távoznia a műsorból.

[2022.10.22.]