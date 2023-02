A Lázár tesók Budakalászon adnak koncertet A tesók a második nagylemezükön dolgoznak, melynek első trackje, a Jó éjszakát, januártól már hallható. Többek között ezzel a frissen debütált számmal, de sok régebbi dallal is készül a különleges testvérpáros a február 17-i budakalászi koncertjére. Az Esti Kornél és a Pegazusok Nem Léteznek zenekarokból ismert testvérpár duója 1992-ben alakult, amikoris Domokos után három évvel Ágoston is világra jött. Akkor még nem sejtették, hogy később Lázár tesók néven, zenei formációként fognak együtt színpadra állni. Koncertjeiket, dalaikat összetéveszthetetlen hangulat, akusztikus, minimál hangszerelés jellemzi, tökéletesen átültetve a két ikonikus anyazenekar melankolikus vonalát. Legelső performanszuk 2017-ben a MaCsek online újság szülinapi buliján volt, akkor még csak alkalmi formációként zenéltek nagyobb közönség előtt. Majd az itteni sikeren felbuzdulva, 2018-ban döntötték el, hogy komolyabban foglalkoznak a projekttel - ebben az évben már több jelentős fesztiválon és ismert budapesti klubban is muzsikáltak, végül 2020 őszén jelent meg első nagylemezük Hullámtörés címmel. Ennek a bemutatóját 2021 januárjában már nem kisebb helyen, mint a Müpában tarthatták. Az azóta eltelt két évben a Hullámtörés lemez dalaival járták az országot, jelenleg éppen egy újabb anyagon, a második nagylemezükön dolgoznak, melynek első trackje, a Jó éjszakát, most januártól már hallható is. Többek között ezzel a frissen debütált számmal, de sok régebbi dallal is készül a különleges testvérpáros a február 17-i budakalászi koncertjére.



