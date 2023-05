Szegedi városnézésre invitálja rajongóit Janza Kata Kedvenc szegedi helyeire kalauzolja el az érdeklődőket május 19-én, pénteken Janza Kata. A Szegedi Szabadtéri Játékok és a szegedi Tourinform közös programján a színművész egy órán keresztül idézi fel a szívének legkedvesebb emlékeket a napfény városáról. A szegedi Tourinform-iroda elől indul majd a különleges idegenvezetés, amelynek során Janza Katával járhatják be a belvárost a kultúrakedvelők. Május 19. pénteken, 15 és 16 óra között rendezik meg az izgalmas sétát; az útitervből pedig nem hiányozhatnak a napfény városának legszebb épületei, a megyeszékhely kulturális életének központi helyszínei, és a népszerű színésznő legkedvesebb emlékeit őrző szegedi helyek sem. A hazai zenés színjátszás egyik legnagyobb dívája régóta szinte második otthonaként tekint Szegedre. 1996-ban Michael Kunze és Lévay Sylvester Elisabeth-jének címszerepében lépett először a Szegedi Szabadtéri Játékok színpadára a musical hazai bemutató előadásán, és később is számos közönségkedvenc zenés előadás főbb szerepeiben láthatta őt a Dóm tér közönsége: a Rudolf, a Rómeó és Júlia, a Szentivánéji álom, a Jekyll és Hyde, az Elfújta a szél, az Apáca Show emlékezetes nőalakjait keltette életre, úri hölgyektől kurtizánokig, tündérkirálynőtől zárdafőnökasszonyig. Az idei évadban a Chicago Morton Mamájaként tér vissza kedvenc városába. John Kander, Fred Ebb és Bob Fosse világhírű dzsessz-musicale 2022-ben került először színpadra a Szegedi Szabadtérin, a dögös börtönőrnő szerepe pedig izgalmas kihívást jelentett Janza Kata számára, ám a művész könnyedén saját képére formálta a figurát: kiváló alakítása új rétegekkel gazdagította a határozott, de titokban aranyszívű Mutert. A női börtönben vasöklű tyúkanyóként uralkodó foglár vérpezsdítő dalait ezen a nyáron három alkalommal, július 28-án, 29-én és 30-án hallgathatják meg a musical nézői Janza Kata előadásában. A színésznő néhány év kihagyást követően tavaly óriási örömmel érkezett Szegedre, és korábbi itt tartózkodásaihoz hasonlóan ezúttal is számos vidám élményt szerzett a Chicago próbafolyamata alatt. A május 19-i belvárosi séta alkalmával ezekből is felidéz néhányat, kulisszatitkokat oszt meg a Szabadtéri kedvelt musical-előadásairól, és azt is megmutatja a résztvevőknek, melyek a napfény városának szívéhez legközelebb álló zegzugai. A kulturális séta során Tasnádi Gáborné idegenvezető lesz a művész partnere, aki pedig a belvárosi látnivalók történetéről szóló érdekességekkel egészíti ki a személyes hangvételű kirándulást. Az idegenvezetésen való részvétel díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött. Az érdeklődők a szegedi Tourinform elérhetőségein biztosíthatják helyüket: telefonon a +36-62/488-690 és +36-62/488-699 számokon, vagy a szeged@tourinform.hu email-címen. A várostörténeti kuriózumok, személyes történetek és színházi pletykák mellett ráadásul értékes nyereményekkel is gazdagodhatnak a séta résztvevői: Janza Kata interaktív játékkal is készül rajongóinak, a nyertesek pedig a Szegedi Nemzeti Színházhoz, a Szegedi Szabadtéri Játékokhoz és a REÖK-höz kapcsolódó ajándékokkal térhetnek haza az egyedülálló programról. [2023.05.14.] Megosztom: