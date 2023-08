Képgalériák • T. Danny koncert a Budapest Parkban Megnéztük T. Danny koncertjét a Budapest Parkban (képekkel) A tavalyi első nagykoncert sikere után nem is nagyon lehetett kérdés a folytatás: 11 hónappal később még több sztárvendéggel, még nagyobb bulival tért vissza T. Danny a Budapest Parkba. Bő egy hónapja az EFOTT után keseregtünk azon, hogy bár a gang nagy része fellépett a fesztiválon, a közös dalokat nem adták elő együtt (kivéve a Valmar - Bruno X Spacc négyest, ők kölcsönösen felléptek egymás műsorában). Most, T. Danny nagykoncertje lett, ahol teljesült a kívánságunk! Az előzenekar kapcsán valószínűleg a “bevált csapaton ne változtass” elvet követték és milyen igazuk volt: Bruno X Spaccnak már tavaly is nagy sikere volt ugyanitt. Idén is elhangoztak a már jól ismert slágerek (Keverem, Visz a vérem, Paranoiás, Vakmeleg, Aha-aha, Budán vagy Pesten), és nyilván a vadonatúj, szenzációs Ördög Nórika is. Sőt, a fejlődés jegyében ezúttal két előzenekar is volt: Bruno X Spacc után a klasszul kigyúrt KKevin következett a színpadra. És mennyire menő, hogy már az előzenekarnak is volt három sztárvendége is: Bruno X Spacc visszatért a Topshit előadásához, Dzsindzserrel adták elő a Twister című dalt, illetve L.L. Juniorral a Csavargót. És még csak ekkor jött a fő műsorszám, T. Danny koncertje, természetesen ő már élő zenekarral. Woah, Uh - ezek voltak az első dalok, hogy aztán Dani is villantson néhány sztárvendéget... Nagyon kedves és tiszteletteljes konferálásokat tartott egyébként. Előadták a Valmarral a Bőrdzsekit, majd a BSW-vel és Lmen Pralával a Mokambo Ganget. Az elmúlt hetek másik nagy szenzációja volt (Ördög Nórika mellett) T. Danny Csókkirály-feldolgozása. Ez következett, a klipből ismert kissrác is itt volt, és a hangulatot fokozta vagy száz yetteles lufi szétdobálása - volt, akinek az óriási tömegben is sikerült megőrizni egyet-egyet a koncert végéig... Nekem a Deezeren ennyire nem jött át, de élőben nagyon hangulatosak voltak az Elmúlt és a Ha elmegyek című dalok. Majd újabb sztárvendég érkezett: Manuel a Yoga, a Szeretsz-e és a Talán előadására. És mindig jött újabb ötlet, változatosság: az Utoljára sírtam érted című dalt egy szál gitárral játszotta el Dani, a koncert végére pedig ismét sztárparádé: Két buli a harmadszor is színpadra lépő Bruno X Spacc-kal, Csirió KKevinnel és Faszagyerek Curtis-szel. Megmondtam - ezzel zárult a koncert, Dani a végén meg is hatódott és guggolva sírt a közönség szeretetétől. Miután KKevin kapcsolt és előreszaladtak hozzá, őt is pont úgy ölelgették a színpadon a társai, mint két hónapja a törött lábú, tolószékes Marics Petit ugyanitt... A Parkban bőven tart még a szezon, csak a rap-műfajhoz közeli műsorokból lesz 30-án OTL All Gang, szeptemberben pedig lesz Azahriah és Desh, Majka duplázik, aztán Belga, DJ Bobo, Beton Hofi, most először Manuel, sokadszor Punnany Massif... Tóth Noémi T. Danny koncert a Budapest Parkban képekben - klikk a fotóra [2023.08.22.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.08.22.]

