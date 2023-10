Félrevert Ember Márk szíve

Saját bevallása szerint egy kicsit „félrevert a szíve” Ember Márknak, amikor felhívták, hogy szerepeljen a szabadakarat»» című újhullámos koncertszínházi darabban, hiszen ezúttal elsősorban nem mint színészt keresték meg, hanem mint énekest, akinek ráadásul Petőfi lelki folyamatait kell elénekelnie.

Bár Ember Márk nem musical színészként végzett az egyetemen, számos darabban volt szükség kiváló énektudására, amellett, hogy természetesen a prózai részben is ő formálta meg az adott szerepet. A hamarosan színpadra kerülő szabadakarat»» című darabban azonban egyértelmű volt a felkérés: ezúttal elsősorban nem mint színész, hanem mint énekes van rá szükség.



„Egy izgalmas, újhullámos koncertszínházi előadásra készülünk, ami Petőfi és Szendrey Júlia szenvedélyes kapcsolatát viszi színpadra, egy teljesen újszerű formában. Sok más mellett az is érdekes a darabban, hogy Petőfit ketten alakítjuk egyszerre, ha úgy tetszik, karakteresen elválik a színpadon a test és a lélek. Tóth Mátyás kollégám játssza a költőt magát, és én pedig eléneklem a Petőfi lelkében végbemenő változásokat” – meséli Ember Márk az Erkel Színházban most hétvégén láható darabról. Mikor Illés Gabriella producertől, a TulipánTündér produkció vezetőjétől megkapta a felkérést, először – mint mondta – félrevert a szíve, hisz alapvetően színészként mozog otthonosabban a színpadon, de igazán nem esett nehezére, hogy beleélje magát az énekes szerepbe.



A darab már a főpróba hetében tart az Erkel Színházban, ahol október 21-22-én lesz látható a szabadakarat»».

A darab a Petőfi 200 emlékév részeként, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre.

Jegyek

Fotó: Kaszner Nikolett

[2023.10.18.]