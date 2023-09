Klippremier! Szenvedélyes Petőfivé vált Ember Márk Nagy érdeklődés előzi meg a Petőfi Sándor x Szendrey Júlia kapcsolatát színpadra állító, formájában, műfajában és zenei világában is sokat ígérő szabadakarat >>>> című koncertszínházi előadást. Az októberben, csupán néhány előadásra színpadra kerülő darabhoz megérkezett az első klip, amiből kiderül: Ember Márk lánglelkű Petőfiként milyen szenvedéllyel éli meg a szerelmet. Végre ízelítőt kaphatunk az október 21-22-re beharangozott szabadakarat >>>> című előadás világából, egy frissen napvilágot látott klip formájában. „A klip a darab alaphangulatát, Petőfi x Szendrey felfokozott érzelemvilágát, Petőfi szenvedélyes szerelmét adja vissza, Ember Márk rendkívül szuggesztív jelenlétével és előadásában” – meséli Illés Gabriella, a TulipánTündér vezetője, a darab producere.



A videó azonban csak egy szeletét mutatja be az amúgy szerteágazó történeti szálakat és zenei műfajokat újszerű módon összefonó előadásnak. A szabadakarat >>>> c. darabban - az alkotók szándéka szerint - a közismert énekesek színpadi jelenléte, a koncertszerű előadásmód kiragadja a sztorit a hagyományos színházi előadások, musicalek konvencióiból. A fizikai színház eszközeinek segítségével olyan színpadi „szövetet” hoznak létre, amiben ugyan fellelhető az átélhető emberi történet, de a jelenetek ritmusa sokkal közelebb áll a mai fiatal generáció vizuális kultúrájához.



A friss klip Furák Péter zeneszerző és Hujber Szabolcs szövegíró Ő már csak az enyém c. dalára készült, rendezte és vágta Drakulaoutoftown, operatőre Sas Márk. Előadó Ember Márk, a további szereplők Staub Viktória és Tóth Mátyás, akik a prózai Szendrey x Petőfi párost alakítják majd október 21-22-én az Erkel Színházban. Az előadás teljes zenei anyaga a hónap végén válik elérhetővé a digitális zenei szolgáltatásokban a produkció stratégiai partnere, a WMMusicDistribution terjesztésében.



