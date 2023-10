A csodálatos hangú Lakatos Mónika Indiában lép fel Indiában ad koncerteket folktriójával Lakatos Mónika október 29-től november 6-ig. A Womex-életműdíjas énekesnő november 9-én már a budapesti Magyar Zene Házában lép fel a cappella műsorral. A három indiai koncert Delhiben és Dzsaiszalmerben lesz a Liszt Intézet - Magyar Kulturális Központ Delhi szervezésében, az NKA támogatásával - közölték a szervezők kedden az MTI-vel. Az Indiába utazó Lakatos Mónika FolkTrióban az énekesnő és férje, Rostás Mihály "Mazsi" gitáros szerepel egy vendég ütőhangszeres közreműködésével.



Lakatos Mónika hazatérését követően első a cappella szólókoncertjét tartja november 9-én a Magyar Zene Házában, amit két nappal korábban ugyanott egy mesterkurzus előz meg.



Mint a Magyar Zene Háza honlapján olvasható, a koncerten Lakatos Mónika teljesen egyedül lép fel, a szikár, erős, önmagában felcsendülő énekhang az oláh cigány kultúra legtisztább hagyományaiba avatja be a hallgatóságot. A műsor egy húszperces ráhangoló beszélgetéssel kezdődik, amelyet Severinghaus Artemisz, a Zene Háza zenepedagógia csoportvezetője vezet.



Lakatos Mónika budapesti oláh cigány családban született, énekelni édesapjától, a közösség tagjaitól tanult. Az ország az 1996-os Ki mit tud? során ismerte meg nevét és hangját, amelyre tudta nélkül nevezték be, és amelyet romák között elsőként meg is nyert.

Több formációban is szerepelt vendégsként, majd 2004 óta férjével, Rostás Mihály "Mazsival" működteti a Romengo együttest, amellyel oláh cigány zenei gyökerekre épülő saját szerzésű világzenei dalokat játszanak. A Romengo Európa-szerte, valamint Dél-Amerika és Ázsia nyolc országában turnézott, mindkét lemezük - Kétháné (2010) és Nagyecsed-Budapest (2014) - bekerült a World Music Charts Europe legjobb tíz albuma közé.



Lakatos Mónika első szólólemeze 2017-ben jelent meg Romanimo címmel, ezen lassú, szomorú hallgatókat énekel; az anyagot a WMCE legjobb öt lemeze közé választotta. Saját formációjával, a Lakatos Mónika és a Cigány Hangokkal 2020-ban adta ki első albumát Hangszín címmel.

2020-ban a cigány művészek között elsőként nyerte el a Womex-életműdíjat, ami a világzene legnagyobb kitüntetésének számít. 2022-ben Kossuth-díjat kapott. MTI [2023.10.23.]

