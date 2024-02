Ismét Kecskeméten áll össze Közép-Európa legnagyobb rockzenekara, a CityRocks CityRocks-KecskemétRocks Fesztivál 2024. május 16-18. Biztosan sokan emlékeznek még, amikor 2019-ben 500 rockra éhes zenész dörrentette meg a kecskeméti Benkó Zoltán Szabadidőközpontot és környékét. A sikeres rendezvényt követően a szervezőkben szinte azonnal megfogalmazódott egy zenei fesztivállal történő folytatás. Sajnos, mint köztudott, először a világjárvány, majd később a háborúk okozta megszorítások állták útját az esemény megszervezésének. Szerencsére a rengeteg pozitív visszajelzés, a CityRocks hazai és nemzetközi sikerei újra a hírös városba hozzák a produkciót 2024-ben, mégpedig egy háromnapos fesztivál formájában. „2024. május 16 és 18 között sok koncerttel, meglepetéssel, speciális programelemekkel készülünk. Eseményünket végre nem egy napra kell tömörítenünk. Kecskemét több helyszínén is megjelenünk, lesz koncert a belvárosban, 50-60 zenész közreműködésével indítunk Rockkamiont, mely mozgó rock koncerttel járja majd a várost. A CityRocks több száz tagú zenekara egy esti megvilágított látványos flashmobbal készül. A koncertmenüből: vendégük lesz az idén 35 éves Tankcsapda, a Road zenekar külön meglepetésekkel itt ünnepli 20 éves jubileumát, jön a Depresszió, a Fish!, a Mobilmánia Vikidál Gyulával kiegészülve, a tribute/cover zenekarok pedig gondoskodnak, hogy az AC/DC, a Rolling Stones, a Black Sabbath, a Guns ’N’ Roses, a Rage Against The Machine legnagyobb slágerei is megdörrenjenek a szabadidőközpont területén. A fesztiválon természetesen a „hazai” csapatok is fellépnek, így lesz koncertje a KIES-nek és a Nova Prospectnek is.” Kecskemét város támogatásának köszönhetően, a CityRocks korábbi eseményeinek megfelelően a fesztivál teljes programja belépőjegy nélkül, ingyenesen lesz látogatható! A szervezők remélik, hogy ezen a fesztiválhétvégén ismét a hazai rockzene fővárosává változtathatják Kecskemétet! A CityRocks Produkció hamarosan nyilvánosságra hozza a fesztivál részletes, teljes programját. A flashmobon résztvevő zenészek számára is napokon belül indítják a jelentkezést. [2024.02.20.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Hitel ajánlat 48 órán belül (Jelentkezze egyéb [2024.02.06.]

Hitel, pénzügyi segítség és kötvény egyéb [2024.02.02.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu