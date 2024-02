Bestiális este a Barba Negrában Február 18-án ismét ellátogatott hozzánk a Battle Beast zenekar, akiket sokadszor láthattunk fellépni hazánkban. A nagy érdeklődésre való tekintettel át is tették a szervezők a Blue Stage kis sátrából a koncertet a Barba Negra Red Stage nagy színpadra. Az estét az Induction zenekar indította, akiket láthattunk tavaly is a Stratovarius-Sonata Arctica előzenekaraként ugyanezen a színpadon. A felállás azóta némileg (ismét) megváltozott. Tavaly Antonio Callana (All for Metal) énekessel turnéztak. A zenekar eredetileg 2014-ben alakult. A zenekart Martin Beck alapította, de 2021-ig volt csak része a csapatnak. További eredeti tagok Craig Cairns énekes, Dominik Gusch basszusgitáros, Tim Kanoa Hansen gitáros, aki nem mellesleg Kai Hansen (Gamma Ray, Helloween) fia. Nem esett messze az alma fájától szerencsére. A jelenlegi felállásban még Celine Peren gitáros és Andi Rhode dobos egészíti ki a csapatot. Én tavaly hallottam őket először, már akkor megszerettem őket, most is profi műsorral jöttek, a setlistben volt némi átfedés a tavalyi koncertjükkel. Celine üde színfolt volt a srácok között, nem csak szép a hölgy, hanem profi gitáros, és végig headbangelte a nagyjából fél órás műsorukat. Tim Hansen apjához méltóan profin nyúzza a húrokat, mivel apukát is nagyon kedvelem huszonnégy éve, ezért nem tudom nem összehasonlítani őket. Ami egyébként nincs ellenére, olyannyira, hogy koncert után a csapat fotózkodott velünk, meg is mutattam Timnek az apjával, 23 évvel ezelőtt készült (2001 Sziget) közös fotóm, amit lefotózott, hogy elküldje neki. Kis szünetet követően a svéd/norvég tagokból álló Saint Deamon zenekar csapott a húrok közé. A zenekar 2006 óta létezik, én most először láttam őket élőben, az énekes karakán, erőteljes, karcos hangja hamar felpezsdítette a hangulatot, nehogy sokáig pihenjen a közönség. A közönség egyre felfokozottabb „hejj hejj” skandálásokkal került jó hangulatba a srácoknak köszönhetően, akik a koncert után szívesen beszélgettek, dedikáltak, szelfiztek mindenkivel igény szerint. Újabb szünet, majd következett az este főszereplője, a finn heavy/power metal csapat, a Battle Beast zenekar. Nem igen hiszem, hogy be kell őket mutatni a sok tag csere ellenére, legfontosabb tudnivalók: 2005-ben alapította a zenekart Anton Kabanen, aki aztán 2015-ben távozott „kibékíthetetlen ellentétek okán” és megalapította a Beast in Black-et ugye... A korábbi énekesnőt (Nitte Valo) 2012-ben váltotta le Nora Louhimo jelenlegi énekesnő. A színpadképre a vörös, lila, zöld és sötét árnyalatok keverékei voltak jellemzőek. Nora ördögszarvakkal, feszülős bőr szerkó csipkeharisnya szerkóban lépett színpadra, az elején egy neonsárga mellény is volt rajta. A bőr szerkó karjainál lengedező bőr rojtok sejtelmes látványt nyújtottak a sötét vörösbe burkolózott színpadon. A hangja elképesztő a nőnek. A legelső pillanattól közvetlenül kommunikálva spanolta a közönséget, nem hagyott egy perc nyugtot se nekünk, vagy tapsolni, vagy ököl csapkodni kellett a levegőbe, nem volt megállás. Olyan energia áradt belőle a színpadon, hogy abba elfáradtam ahogy néztem, hogy szaladgál, felugrik az emelvényekre a hátsó sorokkal is kokettálva.

Az egész Barba Negra üvöltve énekelte kívülről a dalokat, a szünetekben fülsüketítő üdvrivalgással és vastapssal jutalmazva Nora minden egyes megnyilvánulását. Olykor tűzijátékkal is színesítették a látványt.



A koncert közepe táján a basszusgitáros Eero Sipila magyarul énekelte el - papírról, de már szinte hibátlan kiejtéssel - az Oroszlánkirály betétdalát. Az egész Barba vele énekelt, természetesen mindenki világított a telefon vakuval, ahogy azt ilyenkor kell. Megható látvány és élmény volt ennyi embert együtt énekelve hallani, illetve a gesztus már eleve megható, hogy a mi nehéz magyar nyelvünkön énekel nekünk egy finn zenekar a kedvünkért. A billentyűs Janne Björkroth egész este szaladgálva futatta ujjait a hordozható billentyűzetén. A koncert második felében Gin tonicot rendeltek a tagok a színpadra „egészségedre” kiáltással felhörpintve a poharak tartalmát, mindemellett egy guruló világító szintetizátoron doboltak (ezt hagyom feldolgozni). Egyszerűen zseniálisan jó kedélyű és egyben profi showt adott a zenekar. Többször láttam már őket, de korábban mindig előzenekarként, fő bandaként is régen megállják a helyüket. A végén még három dalra jöttek vissza, piró elemekkel is tarkítva a már fokozhatatlan hangulatot. Nora erőteljes vagány, karakán egyénisége végig magára szegezte a tekinteteket, a koncertet egyébként élőben streamelték. A végén Nora is meghatódott, egy nagy virágcsokrot is feldobott neki valaki a színpadra, amit örömmel fogadott, ezzel hajolt meg a zenekarral együtt búcsúzva el tőlünk. Hibátlan, zseniális este volt, három profi zenekarral. A szervezésért köszönet a Concerto Musicnak! Balázs Adrienn Setlist:

Battle Beast

1. Circus of Doom

2. Straight to the Heart

3. Familiar Hell

4. Armageddon

5. Place That We Call Home

6. No More Hollywood Endings

7. Eye of the Storm

8. Can You Feel the Love Tonight (Elton John cover) (Chorus was performed in Hungarian)

9. Where Angels Fear to Fly

10. Bastard Son of Odin

11. Russian Roulette

12. Wings of Light

13. Eden

Encore:

14. The Imperial March (John Williams cover)

15. Master of lIllusion

16. King for a Day

17. Beyond the Burning Skies Videók [2024.02.26.] Megosztom: